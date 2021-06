TECH MAVERICK John McAfee n’était pas convaincu que Jeffrey Epstein s’était pendu en prison deux ans avant de commettre son propre suicide apparent dans une cellule de prison espagnole.

« L’homme mesurait six pieds un, il s’est pendu à un lit qui ne mesurait que cinq pieds sept d’une manière qui a réussi à se casser le cou à plusieurs endroits, comme si quelqu’un était physiquement étranglé », a-t-il déclaré après la mort d’Epstein en 2019. « Vous additionnez tout ça, et je ne vois pas comment un suicide est possible. »

Il y a deux ans, John McAfee s’est lancé dans la controverse pour savoir si le financier pédophile Jeffrey Epstein s’est suicidé ou non Crédit : Instagram / John McAfee

McAfee a publiquement affirmé à l’époque qu’Epstein, qui faisait face à une affaire de trafic sexuel d’enfants à l’été 2019, ne s’était pas suicidé comme cela avait été largement rapporté Crédit : Rex

Le pionnier de la technologie de 75 ans est décédé dans sa prison espagnole d’une apparente cellule suicide quelques heures après qu’un juge l’a ordonné d’être extradé vers les États-Unis Crédit : reportez-vous à la légende

Le scion McAfee, âgé de 75 ans, qui fuyait les impôts, a été retrouvé mort mercredi dans une cellule de prison espagnole, selon son avocat.

Son décès est survenu quelques heures après qu’un juge a ordonné son extradition vers les États-Unis.

À l’inverse, Epstein a été retrouvé mort dans sa cellule de prison fédérale de New York après s’être soi-disant pendu le 9 août 2019, alors qu’il était placé en détention provisoire dans l’attente de son procès pour trafic sexuel d’enfants,

Trois mois après le décès d’Epstein, McAfee n’achetait pas le scénario officiel du suicide.

Une vue du tribunal d’Audiencia Nacional, à Madrid, en Espagne, lors d’une audience d’extradition de John McAfee le 15 juin par vidéoconférence Crédit : EPA

Sa mort est survenue quelques jours après que sa femme Janice a publié une note pour la fête des pères sur Twitter selon laquelle l’homme souffrait « mentalement et physiquement » tout en étant aidé en tant que prisonnier. Crédit : Twitter

« Son compagnon de cellule a été retiré de sa cellule six heures avant sa mort, les caméras vidéo étaient éteintes et les gardes de ce bloc cellulaire ont été renvoyés chez eux plus tôt en raison du nettoyage.

« Vous additionnez tout ça, et je ne vois pas comment un suicide est possible. »

Le gourou de l’antivirus fugitif, qui a également été poursuivi par la police du Belize en tant que « personne d’intérêt » dans le cadre du meurtre d’un expatrié américain, a présenté des images de surveillance potentielles de visiteurs du domicile de l’île de Little St. James à Epstein.

McAfee a continué de déduire que les rumeurs de séquences de surveillance rendraient difficile l’adhésion à la mort par suicide de l’homme de 66 ans.

« Gardez à l’esprit que Jeffrey Epstein avait du matériel de surveillance sur cette île », avait-il déclaré à l’époque.

McAfee a comparu devant le tribunal par vidéoconférence pendant la pandémie de Covid Crédit : EPA

Il y a deux ans, McAfee a semblé montrer un tatouage indiquant « Whackd » dans un tweet alors qu’il accusait des responsables américains de le viser Crédit : Twitter

«Il ne serait pas inimaginable de penser qu’il aurait pu conserver des enregistrements de toutes les activités qui se déroulaient sur l’île et que les gens l’ont découvert.

« Ce n’est pas quelque chose que les politiciens et les personnes au pouvoir auraient aimé savoir – cela pourrait donc être l’une des centaines de personnes ou toutes agissant ensemble. »

Il a ensuite publié une clarification sur Instagram, sous-titrée à côté d’un composite de son visage collé sur une silhouette tenant une arme à feu avec Epstein derrière lui, les mains en l’air – faisant marche arrière par rapport à toute insinuation selon laquelle Epstein a été assassiné.

Mais il pense qu’Epstein n’est certainement pas mort par suicide.

Janice McAfee a accusé les autorités américaines d’être « déterminées » à ce qu’il mourrait en prison, selon un tweet qu’elle a publié Crédit : @theemrsmcafee/Twitter

L’épouse de McAfee, Janice, a publié le tweet le jour de la fête des pères – quelques jours avant qu’il ne meure d’un suicide apparent Crédit : @theemrsmcafee/Twitter

L’entrée se lit comme suit : « Comment cela a-t-il commencé ?

«Ça surgit de partout. Je n’ai jamais dit que Jeffrey Epstein avait été assassiné. J’ai dit qu’il ne s’était pas suicidé. Pas le même. Peut être vivant. N’aurait jamais pu exister. Peut-être assassiné. Je ne sais pas.

« Je sais seulement qu’il ne s’est pas suicidé.

Mais les autorités ont déclaré qu’une première enquête avait révélé qu’il n’y avait aucun signe d’acte criminel, a rapporté le journal espagnol El Pais.

Des sources policières ont déclaré au journal que McAfee avait été traîné hors de sa cellule après s’être pendu – un responsable du ministère de la Justice insistant sur le fait : « Tout indique un suicide ».

Le fugitif armé avait semblé soupçonner qu’il risquait d’être tué.

Dans son tweet d’il y a deux ans, McAfee a semblé montrer un tatouage indiquant « Whackd » alors qu’il accusait des responsables américains de le viser.

« Recevoir des messages subtils de la part de responsables américains disant, en effet : ‘Nous venons pour toi McAfee ! Nous allons te suicider' », a-t-il écrit.

« Je me suis fait tatouer aujourd’hui juste au cas où. Si je me suicide, je ne l’ai pas fait. J’ai été foutu. Vérifiez mon bras droit. »

Le magnat du milliardaire avait été recherché en tant que « personne d’intérêt » par les autorités du Belize pour le meurtre d’un expatrié américain Crédit : AFP

De plus, son ex-femme prostituée Janice McAfee avait annoncé publiquement la fête des pères que l’homme souffrait « mentalement et physiquement » pendant son incarcération et avait accusé les autorités d’être « déterminées » à ce qu’il mourrait en prison.

La femme a affirmé avoir dit à son mari qu’il était « aimé et apprécié » car elle a affirmé que son « honnêteté lui avait causé des ennuis avec des gouvernements corrompus » dans une publication sur Twitter dimanche.

Le fugitif armé s’était caché des autorités américaines, tout en évitant les autorités du Belize – où il est une « personne d’intérêt » dans le meurtre mystérieux d’un voisin, Gregory Faull, 52 ans, en 2012.

McAfee a de nouveau été arrêté le 3 octobre de l’année dernière à l’aéroport d’El Prat en Espagne, alors qu’il était sur le point de fuir le pays vers la Turquie.

C’est alors que les procureurs fédéraux du Tennessee ont inculpé McAfee d’évasion fiscale après avoir omis de déclarer les revenus générés par la promotion de crypto-monnaies alors qu’il s’engageait dans des travaux de conseil, réservait des allocutions et vendait les droits de l’histoire de sa vie pour un documentaire.

L’acte d’accusation accusait McAfee de ne pas avoir payé d’impôts entre 2014 et 2018 « bien qu’il ait reçu des revenus considérables de ces sources ».

Il poursuit en suggérant que McAfee a essayé de cacher des actifs et de ne pas payer d’impôts en « dirigeant ses revenus vers des comptes bancaires et des comptes d’échange de crypto-monnaie au nom de prête-noms » et a également caché à l’IRS divers « biens immobiliers, un véhicule et un yacht, au nom d’autrui. »

McAfee a vendu sa société antivirus à Intel pour 7,7 milliards de dollars en 2011.

L’acte d’accusation du Tennessee indiquait que McAfee n’avait pas produit de déclarations de revenus de 2014 à 2018, bien qu’il ait reçu des « revenus considérables » de plusieurs sources.