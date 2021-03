John Mayer répond aux critiques des fans de Taylor Swift sur TikTok

John Mayer apprend que les utilisateurs de TikTok n’ont aucun problème à dire ce qu’ils doivent dire.

Le musicien de 43 ans a rejoint la plate-forme vidéo et a partagé ses deux premiers messages le lundi 1er mars, et on peut supposer que la réponse n’est pas tout à fait ce qu’il aurait pu espérer.

Sa première vidéo montrait que la star avait du mal à comprendre l’application populaire. « Quelqu’un peut-il me dire comment retourner la caméra? » Demanda John avant de finalement réussir à le comprendre.

Quelques heures plus tard, le chanteur de « Say » a partagé métrage de lui-même engagé dans une conversation imaginaire alors qu’il hocha la tête à contrecœur et essayait sans succès de presser un mot dans le sens des bords tout en faisant semblant d’absorber des critiques sans fin.

Il a ajouté la légende, « POV: Vous me réprimandez et je vous écoute. »

Un coup d’œil à la section des commentaires pour le premier article montre clairement pourquoi il aurait filmé la deuxième vidéo. En effet, les commentaires incluent un barrage de commentaires négatifs des utilisateurs, dont beaucoup semblent être Taylor Swift les fans critiquent la relation supposée de John il y a des années avec la star de 31 ans « You Belong With Me ».