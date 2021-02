Le conseil d’administration de Parler, une plateforme de médias sociaux soutenue par la donatrice du Parti républicain Rebekah Mercer et favorisée par les conservateurs américains, a limogé son PDG John Matze, a-t-il déclaré mercredi. Matze a confirmé le déménagement à Reuters, après qu’il a été initialement rapporté par Fox News, et a déclaré qu’il n’avait pas reçu de règlement. «Le 29 janvier 2021, le conseil d’administration de Parler contrôlé par Rebekah Mercer a décidé de mettre immédiatement fin à mon poste de PDG de Parler. Je n’ai pas participé à cette décision », a déclaré Matze dans une note envoyée au personnel de Parler.

«Au cours des derniers mois, j’ai rencontré une résistance constante à ma vision du produit, à ma forte croyance en la liberté d’expression et à ma vision de la gestion du site Parler.» Il a déclaré à Reuters que Parler avait désormais un «comité exécutif» composé de Matthew Richardson et Mark Meckler. Mercer, Richardson, Meckler et Parler n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Parler reste en grande partie hors ligne après avoir été abandonné par la division d’hébergement cloud d’Amazon basée à Seattle et les magasins d’applications d’Apple et de Google d’Alphabet après le siège du 6 janvier au Capitole américain.

Les entreprises ont cité le bilan de Parler en matière de maintien de l’ordre dans le contenu violent, après que des groupes d’extrême droite aient répandu une rhétorique violente sur la plate-forme avant les troubles à Washington. Parler, qui a été fondée en 2018 et a affirmé qu’elle comptait plus de 12 millions d’utilisateurs, s’est présentée comme un espace «axé sur la liberté d’expression». L’application a largement attiré les conservateurs américains qui ne sont pas d’accord avec les règles relatives au contenu des sites de médias sociaux comme Facebook et Twitter.

Matze a déclaré à Reuters le 13 janvier que Parler pourrait être déconnecté pour de bon, mais a promis plus tard qu’il reviendrait plus fort.