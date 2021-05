John Malone voit WarnerMedia-Discovery comme le streamer n ° 3 derrière Netflix, Disney +

L’accord à succès WarnerMedia-Discovery est particulièrement une bonne nouvelle pour HBO Max, a déclaré le magnat des médias milliardaire John Malone à David Faber de CNBC.

Dans une interview diffusée lundi, Malone a déclaré que ses réserves précédentes sur la capacité de HBO Max à être un acteur dominant dans le paysage encombré du streaming numérique seront abordées une fois que le service appartenant à AT & T sera sous le même toit que Discovery.

« Je pensais qu’ils allaient avoir du mal à obtenir le type de croissance d’abonnés aux États-Unis qu’ils espéraient. Et je pense, en fait, que c’est vrai », a déclaré Malone, un Membre du conseil de découverte dont la participation de vote dans l’entreprise est supérieure à 25%.

Malone pense que la nouvelle entreprise pourrait rejoindre Netflix et Disney + en tant que véritable puissance mondiale.

« Je pense que nous ne serons pas seulement la troisième plate-forme de ce type, mais je pense que nous serons très compétitifs avec les deux autres en termes de capacité à satisfaire les besoins de divertissement, de curiosité et d’information du monde plate-forme », a déclaré Malone.

Disney + a terminé le deuxième trimestre fiscal avec 103,6 millions d’abonnés, selon l’entreprise. Netflix a déclaré le mois dernier qu’il comptait près de 208 millions d’abonnés dans le monde.

AT&T a déclaré en avril que HBO et HBO Max comptaient au total 44,2 millions d’abonnés aux États-Unis et près de 64 millions dans le monde.

HBO Max, la propriété de streaming phare de WarnerMedia, a fait ses débuts aux États-Unis en mai dernier et prévoit une expansion internationale. De l’avis de Malone, cette poussée sera facilitée par le savoir-faire mondial de Discovery.

«Pour moi, le problème avec HBO Max est qu’il n’avait pas la capacité de devenir international à l’époque. La combinaison avec Discovery, étant donné la présence existante de Discovery, une grande présence dans 200 pays à travers le monde avec une grande marque, … pour moi, c’est le grand avantage », a déclaré le pionnier de la télévision par câble et président de longue date de Liberty Media.

Malone a fait ses commentaires dans une large interview avec CNBC à propos de l’accord annoncé la semaine dernière entre Discovery et WarnerMedia d’AT & T, que le géant des télécommunications a acquis il y a moins de trois ans.

Si la transaction reçoit l’approbation réglementaire, les diverses propriétés médiatiques et de divertissement de WarnerMedia, notamment CNN, HBO et le studio Warner Bros., seraient séparées d’AT & T et combinées avec les marques de Discovery telles que HGTV, Food Network et Discovery Channel.

Cela positionnerait la nouvelle société – qui n’a pas encore reçu de nouveau nom – comme un concurrent plus redoutable dans les guerres de la vidéo en streaming férocement compétitives. En plus de HBO Max de WarnerMedia, la plate-forme de signature directe aux consommateurs de Discovery, Discovery +, a été lancée en janvier.