John Major qualifie la nouvelle série de The Crown de “tonneau d’absurdités” qui pourrait injustement nuire à la réputation du roi Charles

SIR John Major dit que la nouvelle série de The Crown est “un baril de bêtises”.

L’ex-Premier ministre a fait part de ses craintes que la “fiction préjudiciable et malveillante” ne nuise injustement à la réputation du roi Charles.

Getty

Sir John Major dit que la nouvelle série de The Crown est “un tas d’absurdités”[/caption]

AFP

L’ex-Premier ministre craint que la série ne porte injustement atteinte à la réputation du roi Charles[/caption]

Des conversations imaginaires entre l’ancien chef conservateur, la reine, et le prince de Galles de l’époque devraient figurer dans la nouvelle série, publiée sur Netflix le mois prochain.

Dans un communiqué, un porte-parole de Sir John a déclaré: “Sir John n’a en aucune façon coopéré avec la Couronne.

“Les discussions entre le monarque et le Premier ministre sont entièrement privées et, pour Sir John, le resteront toujours.”

Il y a des rumeurs selon lesquelles le prince Charles demanderait au Premier ministre son soutien à l’abdication de la reine.

EN SAVOIR PLUS SUR LA COURONNE LA RAGE DES VOLONTÉS Le prince William “sent que Netflix The Crown profite de l’interview de Diana à la BBC” agonie pour le roi La Couronne montrera le mariage en ruine de King avec Diana avec des détails “douloureux”

On dit qu’une deuxième intrigue imagine Sir John faisant des commentaires désobligeants sur la reine et la famille royale.

Son porte-parole a déclaré: “Il n’y a jamais eu de discussion sur une éventuelle abdication.”

Le porte-parole a ajouté que Sir John n’avait jamais discuté de la famille royale en termes désobligeants.

Netflix a précédemment déclaré que The Crown est un drame et non un documentaire.

Pennsylvanie

L’une des rumeurs est que l’intrigue dans The Crown voit le prince Charles demander au Premier ministre son soutien à l’abdication de la reine[/caption]