John Major dit que la réduction de l’aide à Boris Johnson n’est pas «moralement défendable» alors que la rébellion des conservateurs se profile

Sir John Major a exhorté Boris Johnson à « laisser la compassion prévaloir » et à abandonner une coupe de plusieurs milliards de dollars dans le budget de l’aide britannique à l’étranger, alors que le Premier ministre fait face à la perspective d’une défaite humiliante des Communes.

Le message de l’ancien Premier ministre conservateur intervient après qu’une révolte surprise a été lancée par les députés conservateurs cette semaine, avec 30 députés d’arrière-ban soutenant publiquement un amendement qui vise à rétablir les fonds.

Dans une déclaration publiée par le bureau de Sir John, l’ancien chef conservateur a déclaré qu’il reconnaissait les difficultés économiques auxquelles le gouvernement est confronté, mais a souligné: «Je soutiens fermement la Grande-Bretagne en maintenant sa promesse légale d’engager 0,7% de notre PIB dans l’aide à l’étranger.

« Je ne pense pas qu’il soit moralement défendable d’alléger notre fardeau financier au détriment de certaines des personnes les plus pauvres et les plus vulnérables du monde, qui n’ont rien – et nulle part ailleurs où se tourner pour obtenir de l’aide ».

Il a ajouté: «J’ai clairement fait part de mon point de vue au gouvernement, en privé, il y a quelques semaines et – même à cette heure tardive – j’espère qu’ils honoreront leurs meilleurs instincts et laisseront la compassion prévaloir pour aider ceux qui en ont le plus besoin.

« Ce n’est qu’alors que nous pourrons nous rétablir en tant que nation qui tient parole et commencer à réparer notre réputation de force mondiale pour le bien ».

Le gouvernement a déjà été vivement critiqué pour sa décision de ne pas respecter l’engagement du manifeste conservateur de maintenir les dépenses d’aide à l’étranger à 0,7% du revenu national brut, avec une réduction à 0,5, soit une réduction d’environ 4 milliards de livres sterling.

Dominic Raab, le ministre des Affaires étrangères, et le chancelier Rishi Sunak, ont fait valoir que la réduction était une mesure temporaire pendant que l’économie se remettait de la pandémie de Covid-19, mais le gouvernement a refusé de tester le soutien à la réduction des dépenses d’aide aux Communes. et n’a pas précisé quand le budget sera rétabli.

Dirigés par l’ancien secrétaire au développement international et whip en chef conservateur, Andrew Mitchell, les rebelles conservateurs chercheront à ajouter un amendement à l’Advanced Research and Invention Agency (Aria) – un projet de loi qui établit une nouvelle « récompense élevée à haut risque » agence de recherche soutenue par 800 millions de livres sterling pour explorer de nouvelles idées.

La note explicative de l’amendement indique : « Cette nouvelle clause vise à réaffirmer l’obligation prévue par la loi de 2015 sur le développement international (objectif d’aide au développement officiel) pour l’aide publique au développement (APD) britannique de s’élever à 0,7 % du revenu national brut chaque année. . Il faudra qu’Aria comble tout manque à gagner dans cette proportion à partir de janvier 2022. »

Il appartiendra au président Sir Lindsay Hoyle de décider si l’amendement est sélectionné pour examen lorsque le projet de loi sera renvoyé aux Communes pour un examen plus approfondi lundi.

Les rebelles conservateurs ont laissé entendre jeudi qu’ils étaient « confiants » d’avoir le nombre requis pour infliger la défaite au gouvernement, avec 30 députés, dont l’ancienne Première ministre Theresa May, et plusieurs anciens ministres du gouvernement soutenant l’amendement.

M. Mitchell a déclaré: «De plus en plus de mes collègues à la Chambre des communes soutiennent cette décision de respecter notre promesse de manifeste.

« Avec le retour de notre économie à la croissance, il n’y a aucune justification pour équilibrer les comptes sur le dos des pauvres du monde. Avec la venue des dirigeants du G7 en Grande-Bretagne la semaine prochaine, nous avons l’occasion de reprendre la place qui nous revient sur la scène mondiale.

« L’intérêt national de la Grande-Bretagne n’est pas servi par l’impact dévastateur que ces coupes ont déjà sur le terrain et la perte inutile de centaines de milliers de vies innocentes. Nous exhortons le gouvernement à réfléchir à nouveau.