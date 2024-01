John Lynch explique pourquoi Adam Peters est prêt à réussir en tant que directeur général des commandants

Peters aurait pu aller presque n’importe où dans la NFL. Il était l’un des dirigeants, sinon le plus convoité, de la ligue, et plusieurs équipes ont tenté de l’embaucher loin des 49ers. Il les a refusés, mais Washington était une destination attrayante pour lui, à tel point qu’il pensait que les commandants étaient « la meilleure opportunité à mon avis dans la NFL », et il a su très tôt dans le processus qu’il voulait rejoindre l’équipe.

Mais les commandants se dirigent vers l’avenir avec une ardoise aussi vierge qu’on pourrait l’espérer dans la NFL. Ils ont neuf choix au repêchage, dont la sélection globale n ° 2, certains des espaces de plafond les plus disponibles et la moitié de la liste prête à atteindre l’agence libre. Malgré la manière dont les choses se sont déroulées pour la franchise, Peters estime qu’un bon leadership, plutôt que des “changements en profondeur”, est nécessaire pour la pousser dans la bonne direction.

“Il a l’opportunité de laisser son empreinte sur une organisation vraiment célèbre”, a déclaré Lynch. “C’est généralement quand vous allez dans un endroit, ce n’est pas parce qu’ils ont été formidables la plupart du temps. C’est parce qu’il y a eu des défis, et il est prêt à les relever. Je pense qu’il a déjà été là, mais pas dans ce rôle. Mais il a vécu cela et sait ce que cela prend. C’est juste un travail acharné.”

“Il y a beaucoup de fierté” pour Lynch de voir Peters devenir directeur général des Commanders. Depuis qu’ils se sont assis ensemble dans la salle de repêchage des Broncos, il a vu Peters grandir en tant qu’évaluateur de talents, cadre et personne. “Il a été exceptionnel et fait partie intégrante de notre succès”, a déclaré Lynch à propos de Peters, et il est convaincu que son commandant en second au cours des trois dernières saisons changera la direction de l’équipe.