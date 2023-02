John Lydon perd la sélection de l’Eurovision alors que Wild Youth est choisi pour représenter l’Irlande

L’ancien leader des Sex Pistols, John Lydon, ne représentera pas l’Irlande au concours Eurovision de la chanson après avoir perdu contre le groupe Wild Youth lors d’un vote vendredi soir.

Lydon a remporté des applaudissements pour sa chanson Hawaii, une lettre d’amour à sa femme, atteinte de la maladie d’Alzheimer, mais traînait loin derrière le groupe de quatre musiciens de Dublin, qui a interprété un numéro optimiste appelé We Are One.

La possibilité que le groupe post-punk de Lydon, Public Image Ltd, représente l’Irlande au 67e concours Eurovision de la chanson à Liverpool en mai avait attiré une large attention, mais le groupe a fini par terminer quatrième sur six dans une édition spéciale du Late Late Show de RTÉ.

L’Eurovision ouvrira le vote aux téléspectateurs du monde entier dans le cadre d’un changement majeur de règles Lire la suite

L’ancien punk de 67 ans a semblé anticiper la défaite lorsqu’un hôte lui a demandé – avant les résultats du vote – s’il avait apprécié sa visite à Dublin. “Non, je ne l’ai pas fait, mais ce n’est pas le sujet.”

Le résultat a été décidé par les votes combinés d’une conférence téléphonique publique, d’un jury national et d’un jury international classant les six participants. Chacun a attribué à Lydon six points pour un total de 18, le plaçant au milieu du tableau.

Wild Youth a remporté 34 points, devançant Jennifer Connolly et K Muni & ND. Le groupe a écrit la chanson gagnante – une ode à l’amitié et à la solidarité – avec l’auteur-compositeur nominé aux Grammy Awards Jörgen Elofsson. Certains commentateurs ont comparé sa voix montante à Harry Styles.

Wild Youth représentera l’Irlande à l’Eurovision avec leur chanson We are One. Photographie : Andres Poveda/RTE/PA

Le chanteur de Wild Youth, Conor O’Donohoe, a déclaré que le groupe était débordé. «Nous espérons que tout le monde pourra soutenir la chanson et que nous pourrons rendre fier tout le monde en Irlande. Nous tenons à remercier toutes nos familles, elles nous ont soutenus depuis le premier jour.

La chanson de Lydon faisait référence à des vacances qu’il avait prises avec sa femme de 44 ans, Nora Forster, avant que la maladie d’Alzheimer ne ravage sa mémoire. Son ton doux et ses paroles – « Souviens-toi de moi, je me souviendrai de toi » – en ont ému certains aux larmes.

Un panel de commentateurs musicaux de l’émission RTÉ – qui n’a pas voté – a déclaré que la chanson ne convenait pas à l’Eurovision.

Lydon, anciennement connu sous le nom de Johnny Rotten, a irrité certains fans de l’Eurovision lorsqu’il a qualifié le concours d'”horrible” et de “faux” dans une récente interview à la radio. Il a dit plus tard qu’il ne voulait pas de mal et qu’il était stressé.

“Il a effacé une grande partie de la bonne volonté que les gens avaient pour lui lorsqu’ils ont entendu sa chanson pour la première fois”, a déclaré William Lee Adams, qui a présidé le jury international d’Eurosong en Irlande l’année dernière et est l’auteur d’un mémoire à paraître, Wild Dances : mon voyage queer et curieux à l’Eurovision. “Il y a un sentiment de” Nous souhaitons le meilleur à vous et à votre femme, mais vos commentaires sont tout simplement trop insultants. “”

Les autres actes étaient destinés à un public plus jeune, ce qui est la clé du concours moderne, a déclaré Adams.

“Les gens continuent de dire que l’Irlande a remporté l’Eurovision plus que tout autre pays, mais ces années de gloire se sont déroulées dans un système de jury uniquement. Ces jours-ci, vous devez faire appel à un public plus large de télévote – un avec des adolescents et des étudiants universitaires et des femmes au foyer et plus encore.

“L’Irlande n’a pas eu beaucoup de succès ces derniers temps, en partie parce que ses chansons n’ont pas eu ce” moment gagnant “ou aucun sens de la viralité.”