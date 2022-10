John Lundstram: Affronter Liverpool avec les Rangers en Ligue des champions sera une “occasion spéciale” | Nouvelles du football

Le milieu de terrain des Rangers John Lundstram dit que jouer ses héros d’enfance Liverpool en Ligue des champions sera une occasion spéciale pour lui, mais il ne donne que des billets à sa famille prête à soutenir l’équipe Ibrox à Anfield.

Le joueur de 28 ans a grandi en soutenant Liverpool, mais a dû garder son allégeance silencieuse après avoir signé pour les rivaux de la ville Everton à l’âge de 15 ans.

“Évidemment, étant à Everton, je devais le cacher”, a-t-il déclaré Sky Sports Nouvelles.

“Vous ne pouvez pas vraiment montrer que vous êtes un fan de Liverpool, mais quand j’ai quitté le club, j’ai recommencé à essayer de soutenir l’équipe.

“Retourner dans ma propre ville dans le club avec lequel j’ai grandi est une occasion spéciale pour moi et je veux y aller et obtenir un résultat décent.”

Lundstram a été inondé de demandes de billets pour le choc du groupe A de la Ligue des champions mardi soir, mais il n’est pas disposé à aider quiconque souhaite encourager l’équipe de Jurgen Klopp.

“Ils seront de notre côté bien sûr, ils n’obtiendront pas de ticket s’ils ne nous soutiennent pas”, a-t-il ajouté.

La frappe de Lundstram a permis aux Rangers de se qualifier pour la finale de la Ligue Europa la saison dernière





“J’ai reçu des tas de messages et des gens essaient d’obtenir des billets, mais je ne reçois qu’un certain montant et quiconque soutiendrait Liverpool n’obtiendrait pas de billet pour notre fin.

“Pour être juste, tous les membres de ma famille veulent que nous gagnions.

“Peut-être que certains de mes amis veulent toujours que Liverpool gagne, mais ma famille me soutient tous, moi et les Rangers.”

Lundstram ne se fait aucune illusion sur le défi qui attend les Rangers à Anfield mais, après des défaites lors de leurs deux premiers matches, il pense qu’il est vital qu’ils retirent quelque chose du match.

Les Rangers ont perdu leurs deux premiers matches du Groupe A





“Ils sont probablement l’une des deux meilleures équipes d’Europe, sinon du monde, donc ce sera une tâche difficile pour nous, mais nous y irons avec la conviction que nous pouvons obtenir un résultat”, a-t-il déclaré.

“Pour aller à Anfield, vous devez avoir cette base solide, que ce soit un dos quatre ou cinq, nous devons vraiment être sur l’argent. Je pense que nous devons tous, individuellement et collectivement, bien performer pour obtenir un résultat.”

Giovanni van Bronckhorst a mené les Rangers à la finale de la Ligue Europa la saison dernière après des victoires impressionnantes contre le Borussia Dortmund et l’étoile rouge de Belgrade.

Lundstram pense qu’ils doivent redécouvrir cette forme s’ils veulent avoir une chance de garantir le football européen jusqu’en 2023.

Liverpool occupe la deuxième place du groupe A après une victoire et une défaite





“Nos matchs à l’extérieur la saison dernière, nous avions une bonne base sur laquelle construire”, a-t-il déclaré.

“Évidemment, tout le monde sait que la montée en puissance de la Ligue Europa et de la Ligue des champions est à un niveau complètement différent.

“C’est un monde à part, tu joues contre les meilleurs du monde maintenant.

“Si nous pouvons établir cette base solide et essayer de ne pas concéder, cela peut nous donner une plate-forme pour essayer de gagner le match.”