John Little, dont les peintures montraient le côté brut de Montréal, est décédé à 96 ans

John Little, l’artiste dont le pinceau a capturé le courage et le charme des quartiers ouvriers de Montréal et des gens qui y vivaient, est décédé.

Little, âgé de 96 ans, est décédé dans son sommeil lundi soir.

Dans des interviews, deux de ses amis proches l’ont décrit comme un peintre brillant qui ignorait les tendances du monde de l’art et se concentrait sur ce qui lui tenait le plus à cœur : les gens et les communautés qu’il aimait.

Terry Mosher, caricaturiste pour la Montreal Gazette et ami proche de Little – également son filleul – se souvient comment, lorsqu’il était enfant, il regardait Little travailler dans son studio du centre-ville. À l’époque, la famille de Mosher vivait au-dessus de l’endroit où vivait Little avec sa femme.

Il s’asseyait dans le studio, parlait de sport et regardait Little travailler sur des toiles, entouré de souvenirs et de magazines, l’odeur de l’huile de lin dans l’air.

Terry Mosher, en haut, avec John Little, en bas. (Soumis par Terry Mosher)

Ils se sont rapprochés et, même s’il ne le savait pas à l’époque, Mosher pense que ces conversations en studio l’ont influencé à commencer sa propre carrière d’artiste. Même aujourd’hui, le studio de Mosher ressemble beaucoup à celui de Little.

Little est né le 20 février 1928. Il s’est lancé très tôt dans l’art, étudiant à Montréal et à New York. Mais l’école « n’était pas si importante pour lui », a déclaré Mosher. « Il voulait juste peindre. »

Il souhaitait également découvrir le cœur animé de la ville. Son ami, le galeriste Alan Klinkhoff, qui a écrit un livre sur Little, a déclaré que Little hantait les clubs de jazz new-yorkais, se faufilait dans les cabarets de la rue Saint-Urbain avant d’avoir l’âge légal et profitait de longues nuits dans les bars du centre-ville, entouré de monde.

Faubourg à m’lasse, rue Dorion, 1965, peint par John Little. Le quartier a été rasé pour laisser place à la Maison Radio-Canada. (Soumis)

« Il aimait le dynamisme et le dynamisme de la vie du centre-ville », a déclaré Klinkhoff.

Jeune homme, il a travaillé comme dessinateur dans le cabinet d’architectes familial où il a perfectionné son sens aigu de la structure, mais après avoir rencontré sa femme, Lorraine, lors d’un voyage sur la côte Est, il a décidé de se consacrer à la peinture à plein temps. .

Il a consacré ses efforts à capturer ce qu’il savait déjà aimer : les scènes de rue et les quartiers populaires de Montréal, de Québec et de la campagne québécoise.

Il a peint des quartiers qui changeaient, voire disparaissaient, dit Klinkhoff. Des villes partout en Amérique du Nord, et Montréal en particulier, démolissaient des quartiers pour construire des autoroutes et des gratte-ciel, forçant les gens à quitter les centres urbains et à s’installer dans les banlieues.

Les scènes hivernales, comme celle-ci, peinte juste avant l’Expo 67 à Montréal, apparaissent souvent dans l’œuvre de Little. (Soumis)

Certains de ces quartiers restent immortalisés dans les peintures de Little : les maisons en rangée de Le Faubourg à m’lassequi a été rasé pour construire la Maison Radio-Canada; les patinoires et les maisons familiales de l’arrondissement du Sud-Ouest où se trouvent aujourd’hui de grands condos vitrés et une autoroute.

Ses peintures lui valent le succès ; aujourd’hui, certains d’entre eux se vendent des dizaines de milliers de dollars. Les critiques ont admiré son sens de la lumière et sa capacité à représenter le froid de l’hiver.

Mais Mosher pense que son succès vient aussi de l’attrait universel de son travail. Il a peint des images qui suscitent des souvenirs chez la plupart des Montréalais.

Little a peint plusieurs couvertures pour le magazine Maclean’s. L’une, publiée en 1959, montre des hommes et des femmes assis sur leur balcon, regardant au loin un match de baseball dans l’ancien stade Delorimier, aujourd’hui disparu.

Le travail de John Little a fait la couverture du magazine Maclean’s. Ce tableau représente une vue de personnes assises sur leur balcon et regardant un match de baseball dans un stade qui n’existe plus. (Soumis)

La couverture de 1959 est une peinture qui, pour Mosher, représente exactement le genre de scène que peu appréciait : une tranche de vie ouvrière – et une pincée de sport. Il pourrait parler de baseball pendant des heures.

Mais Mosher a déclaré qu’il chérirait le plus les croquis intimes que Little a réalisés pour sa famille et ses amis. À New York, Little s’est essayé au dessinateur et envoyait des caricatures personnalisées à ses proches.

Si Mosher se rendait à Paris, par exemple, Little lui enverrait un croquis montrant Mosher portant un béret. S’il allait dans le Maine, le croquis montrerait Mosher et sa famille assis dans une cabane à crabes.

« De vrais trésors personnels », a déclaré Mosher. Ils rappellent la personnalité fiable de Little et l’amour qu’il montrait à ses proches. « C’est une véritable perte pour moi parce qu’il n’est plus là », a déclaré Mosher. « C’était juste quelqu’un à qui je pouvais me confier et il me faisait aussi rire. C’était l’une des personnes les plus drôles que j’aie jamais connues. »

« Celui-ci fait vraiment mal. Il va terriblement me manquer. »

Mosher a déclaré que Little était un mari dévoué et un père aimant. Il laisse dans le deuil ses deux fils, Brian et Roger.

Son épouse, Lorraine, qu’il aimait beaucoup et dont il était rarement séparé, est décédée en 2016.

Little n’a fait pratiquement aucune interview tout au long de sa carrière, a déclaré Klinkhoff. Il était effacé et présentait un extérieur timide; il détournait les conversations de lui-même et de ses peintures, préférant faire des blagues ou parler de sport.

« Ceux qui le connaissent se souviendront de cet aspect de sa personnalité, de son sens de l’humour », a déclaré Klinkhoff. « Il était tout simplement une merveilleuse et merveilleuse compagnie. »