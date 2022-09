John Lewis : un détaillant britannique offre de la nourriture gratuite à son personnel cet hiver

John Lewis Partnership – qui possède des supermarchés, des grands magasins et fournit des services bancaires – a annoncé mercredi qu’il offrirait de la nourriture gratuite à tous les employés, y compris le personnel temporaire et les intérimaires, pendant les heures de travail pendant trois mois à partir d’octobre.

Ceux qui travaillent un quart de quatre heures auront droit à un gratuit repas, tandis que ceux qui travaillent huit heures peuvent en recevoir deux, a déclaré un porte-parole de la société à CNN Business.

Les travailleurs ayant accès aux cafétérias du personnel se verront offrir une gamme d’options, y compris des plats chauds petits déjeuners, soupes, currys, plats de pâtes et dîners rôtis le dimanche, a déclaré le porte-parole. Les camionneurs de l’entreprise recevront des paniers-repas commandés à l’avance.

John Lewis est la plus grande entreprise détenue par ses employés au Royaume-Uni, ce qui signifie qu’environ 78 000 de ses employés permanents sont des partenaires, recevoir une part des bénéfices annuels et avoir son mot à dire sur la manière dont il est géré.

L’entreprise dit vouloir aider les employés alors que l’inflation atteint son plus haut niveau en 40 ans. En juillet, les prix à la consommation ont augmenté de 10,1 % par rapport à l’année précédente, en partie à cause de la flambée des prix des aliments. La flambée des prix de l’énergie devrait pousser l’inflation encore plus haut au cours de l’hiver.

La situation a plongé des millions de Britanniques dans la pire crise du coût de la vie depuis des décennies, forçant beaucoup à choisir entre chauffer leur maison et acheter des produits d’épicerie essentiels.

Il y a plus de douleur à venir. La Banque d’Angleterre prévoit que l’inflation atteindra 13 % avant la fin de l’année, tandis que les analystes de Goldman Sachs s’attendent à ce qu’elle atteigne 22 % en janvier si les prix du gaz naturel ne baissent pas d’ici là.

Selon des chercheurs de l’Université de York, les deux tiers des ménages britanniques, soit 45 millions de personnes, devraient tomber dans la précarité énergétique d’ici la nouvelle année – définie comme lorsqu’un ménage dépense plus de 10% de son revenu global en énergie.

En octobre, le ménage annuel moyen La facture énergétique des Britanniques devrait augmenter de 178 % par rapport au même mois de l’année dernière, en raison de la flambée des prix de gros qui ont été aggravés par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.