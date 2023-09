John Lewis retarde son plan de redressement en raison de nouvelles pertes ; Bras évalué à 54,5 milliards de dollars avant son introduction en bourse – business live

03h40 HAE Joanna Partridge

Histoire complète : Les pertes chez John Lewis se réduisent alors que Sharon White suggère des raisons d’optimisme

Le propriétaire de John Lewis et Waitrose reste dans le rouge après avoir signalé une nouvelle perte pour le premier semestre et admis que son plan de redressement prendrait deux ans de plus pour être mis en œuvre.

Le partenariat John Lewis a enregistré une perte avant impôts de 59 millions de livres sterling pour les 26 semaines précédant le 29 juillet, car il a continué à faire face à des pressions liées à des coûts plus élevés et a noté la prudence des acheteurs pendant la crise du coût de la vie.

Cependant, le groupe de vente au détail a déclaré que ses performances s’amélioraient et que sa perte avant impôts était inférieure de 41 % à la perte de 99 millions de livres sterling déclarée pour la même période un an plus tôt.

Malgré la situation économique difficile, les acheteurs ont continué à dépenser de l’argent pour eux-mêmes, les ventes de vêtements, de produits de beauté et de repas sur place ayant toutes augmenté.

Cependant, les consommateurs se sont montrés réticents à dépenser des sommes importantes pour leur maison, comme des produits technologiques ou des canapés, dont les ventes ont chuté.

En conséquence, le bénéfice d’exploitation de la chaîne de grands magasins John Lewis est passé de 295 millions de livres sterling à 277 millions de livres sterling. Cependant, le bénéfice d’exploitation du supermarché Waitrose s’est amélioré à 504,4 millions de livres sterling contre près de 432 millions de livres sterling, malgré des problèmes informatiques au début de l’année, qui ont affecté la disponibilité des produits.

Les ventes de John Lewis ont chuté de 2 %, tandis que celles de Waitrose ont augmenté de 4 %.

