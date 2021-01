John Lewis a abandonné son service Click and Collect dans le but de réduire le nombre de personnes qui quittent inutilement leur domicile.

Le détaillant a déclaré qu’il fermerait le service aux nouvelles commandes en fin de journée mardi car il est «conscient de la nécessité accrue de supprimer les raisons de déplacement non essentiel pendant le verrouillage actuel».

Waitrose, qui est en partenariat avec John Lewis, a également déclaré qu’il insisterait pour que les clients portent des masques lors de leurs achats, à moins qu’ils ne soient dispensés médicalement.

Le supermarché a rejoint Sainsbury’s, Tesco, Morrisons, Asda et Aldi pour interdire ceux qui refusent de porter un masque facial contre les conseils du gouvernement.

Les changements interviennent alors que les ministres craignent que les règles sur les règles et les masques de distanciation sociale ne soient pas respectées.

Il y a eu des rapports selon lesquels les services de clic et de collecte pourraient être interdits, sauf dans les supermarchés et les détaillants essentiels dans le cadre de règles de verrouillage plus strictes.

Andrew Murphy, directeur exécutif du John Lewis Partnership, a déclaré que la société était «parfaitement consciente que le pays se trouve à un moment critique de la pandémie».

Il a ajouté: «Nous avons écouté attentivement le changement clair de ton et l’accent des opinions et des informations partagées par les gouvernements britanniques ces derniers jours.

«Bien que nous reconnaissions que le détail des directives formelles n’a pas changé, nous pensons qu’il est juste pour nous – et dans le meilleur intérêt de nos partenaires et clients – de prendre des mesures proactives pour améliorer encore notre sécurité covid et les politiques opérationnelles associées.»

Les personnes qui ont déjà une commande Click and Collect avec John Lewis pourront la récupérer normalement.