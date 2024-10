John Lennon et Yoko Ono étaient « obsédés par le fait de rester minces » comme les stars d’Hollywood, selon l’auteur

John Lennon et Yoko Ono étaient « obsédés » par l’idée de rester mince, selon un nouveau livre.

Elliot Mintz, un ancien animateur de radio et de télévision devenu journaliste et correspondant de divertissement, a écrit sur Lennon et Ono dans son livre « We All Shine On: John, Yoko, & Me », et ce faisant, il a révélé juste quelle importance l’ancien couple accordait à leur poids.

Mintz, qui a rencontré Ono pour la première fois lors d’une interview et qui s’est également lié d’amitié avec Lennon, a parlé avec les gens à propos du livre, et il a expliqué qu’ils étaient « obsédés par le fait de rester maigre », ajoutant que « John tenait un journal dans lequel il écrivait chaque jour quel était son poids ».

« Ils pensaient que tout le monde à Hollywood était mince et qu’il existait des pilules amaigrissantes magiques », a-t-il déclaré, « et ils ont insisté pour que je les leur procure. »

Dans le livre, obtenu par Fox News Digital, il se souvient que Lennon l’avait appelé une fois à 4 heures du matin pour lui demander de se procurer les pilules parce qu’il avait entendu dire que Mintz les avait prises. Mintz a expliqué qu’il n’avait pas pris de pilules, mais qu’il avait reçu des injections pour perdre du poids, et Lennon lui a demandé de les lui procurer à la place.

« Leur réfrigérateur, c’était comme entrer dans ce gouffre de curiosité. » —Elliot Mintz

Il a dit que Lennon lui avait dit : « Je cherche juste à paraître en forme. Pouvez-vous appeler et voir si vous pouvez me faire les injections ? Feriez-vous cela pour moi ? »

Mintz a appris plus tard que Lennon avait « lutté toute sa vie » contre son poids, écrivant : « Il avait l’habitude de plaisanter avec ça quand ils tournaient « Au secours ! il était dans sa période du « gros Elvis » : il en était très gêné et prenait cela très au sérieux. Il avait essayé tous les régimes à la mode du monde et était clairement ouvert à toute autre nouvelle méthode de perte de poids qui se présentait. «

Il a affirmé qu’Ono était « tout aussi obsédée par son poids », au point qu’ils organisaient leur dressing « en fonction de leurs tailles fluctuantes, avec des carrousels de vêtements de style grand magasin numérotés en fonction de leur tour de taille ».

Mintz a déclaré à People : « Ils gardaient leurs différents jeans et tailleurs-pantalons, quels qu’ils soient, dans différentes catégories de tour de taille, 28 ». [inches] atteignant environ 32 ans, selon la façon dont ils perçoivent leur poids et la coupe du pantalon.

Dans son livre, Mintz se souvient de la première fois qu’il a rencontré Lennon et Ono en personne : ils séjournaient dans une maison à Ojai, une ville au nord de Los Angeles, et ils l’ont invité à leur rendre visite.

Il avait faim et il a écrit que Lennon lui avait dit de se servir de ce qu’il y avait dans la cuisine, mais lorsqu’il a ouvert le réfrigérateur, il n’a vu « rien de visiblement comestible – juste quelques bouteilles d’eau et des récipients remplis de produits non identifiables et peu appétissants. des substances que je présumais être des aliments santé en quelque sorte. «

Mintz avait précédemment affirmé que Lennon et Ono se retiraient de la méthadone et que l’un des effets secondaires de cela était la perte d’appétit, mais il a noté qu’il avait appris plus tard qu’il s’agissait d’un « problème récurrent », expliquant : « Ils avaient des goûts non conventionnels. et gardaient rarement quelque chose qui semblait appétissant dans leur réfrigérateur. »

Il a déclaré à People : « Leur réfrigérateur, c’était comme entrer dans ce gouffre de curiosité. Il y avait parfois ces récipients en papier, ce qui suggérait qu’il y avait des restes de la veille, et vous ouvriez le récipient et regardiez à l’intérieur sans pouvoir identifier ce qu’ils contenaient. on mangeait. »