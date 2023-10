John Lennon a failli écrire à nouveau avec Paul McCartney après la rupture des Beatles, son ex dit : « Cela serait arrivé »

John Lennon voulait recommencer à écrire des chansons avec Paul McCartney, des années après leur fameuse querelle et la rupture des Beatles, a déclaré cette semaine son ancienne petite amie.

« En janvier 1975, Paul et Linda (McCartney) disaient : ‘Nous allons descendre à la Nouvelle-Orléans et faire un nouvel album (« Venus and Mars »)’

« Donc, John dit : ‘Oh, super, la Nouvelle-Orléans, j’ai toujours adoré ça' », a déclaré mardi à USA Today May Pang, qui est sortie avec l’auteur-compositeur de « Hey Jude » lors de sa séparation temporaire d’avec Yoko Ono.

« Quelques jours plus tard, il tinte sur sa guitare et dit : ‘Que penses-tu si j’écrivais à nouveau avec Paul ?’ Vous parlez de choc. La référence est comme « L’Exorciste », la tête se retourne. Et j’ai dit: « Je pense que ce serait génial ».

L’EX DE JOHN LENNON PEUT PANG SUR YOKO ONO LA POUSSER À AVOIR UNE AFFAIRE AVEC LE BEATLE MARIÉ : « LES LARMES COMMENCENT À SE FORMER »

« Puis il dit : ‘Peut-être que nous devrions descendre.’ Il voulait vraiment faire ça. Je savais que si je l’avais emmené à la Nouvelle-Orléans, cela serait arrivé. »

Pang et Lennon se sont séparés peu de temps après lorsque le chanteur de « Come Together » s’est remis avec Ono. Lennon a plus tard qualifié son temps avec Pang de « week-end perdu ». Il a été assassiné en 1980 et, bien qu’il ait retrouvé McCartney avant sa mort, ils n’ont plus jamais écrit ensemble.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Pang a déclaré qu’Ono avait en fait établi sa relation avec Lennon pendant une période difficile de leur mariage, disant à Pang, qui était leur assistant personnel à l’époque, « Je veux que tu sors avec lui. »

Alors qu’elle a dit qu’elle avait d’abord refusé, il lui a ensuite « charmé le pantalon ».

Après son retour à Ono, dit-elle, ils ont encore passé du temps ensemble jusqu’à sa mort.

« Il venait me voir en secret. Il me disait : ‘Tu sais, je t’aime toujours' », a-t-elle déclaré, selon le magazine People. « Il m’a dit des choses vraiment très intimes, et on sentait qu’il y avait encore quelque chose. Cela le rongeait. Ce n’était pas une situation terminée. »

Pang a documenté leur relation dans le documentaire « The Lost Weekend: A Love Story », sorti l’année dernière.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

Elle a également pris la dernière photo connue de Lennon et McCartney ensemble en mars 1974 dans une maison de plage de Santa Monica que Lennon louait, selon USA Today.

L’ancien duo d’écrivains a écrit près de 200 chansons ensemble lorsqu’ils étaient avec les Beatles.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Nous étions comme des enfants lors d’un premier rendez-vous », a-t-elle déclaré à USA Today à propos de leur relation. « J’ai eu de bons souvenirs, vraiment. Et je suis désolé qu’il ne soit pas là. Nous avions une grande complicité. »