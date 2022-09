John Lennon a affirmé avoir reçu la visite d’un extraterrestre, révèle un ami proche Uri Geller

John Lennon, qui est devenu une icône mondiale, était le fondateur, guitariste rythmique et co-chanteur du groupe emblématique The Beatles. L’amour et la fascination du musicien pour le concept d’extraterrestres, d’ovnis et d’extraterrestres n’étaient pas une nouvelle pour les fans. En 1974, John Lennon a affirmé avoir vu un OVNI planer au-dessus de son appartement à New York. Maintenant, selon un rapport de Daily Star, l’un de ses amis proches nommé Uri Geller a partagé une autre des rencontres bizarres du musicien avec des extraterrestres.

Le chanteur des Beatles croyait avoir reçu la visite d’un extraterrestre et l’événement traumatisant l’a amené à appeler Geller pour se réconforter vers 3 heures du matin. Geller a révélé qu’il s’était précipité à son hôtel pour rencontrer Lennon qui était pâle et tremblant de choc. Il a dit : « John me réveille au milieu de la nuit et il dit : ‘Uri, tu dois venir vite. Quelque chose d’incroyable m’est arrivé. ” Geller a d’abord regardé l’heure et a suspecté que quelque chose n’allait pas avec Lennon par le ton de sa voix.

« Alors je dis à John : ‘Il est trois heures du matin !’ Mais je pouvais sentir que quelque chose se passait et que quelque chose n’allait désespérément pas avec lui », a-t-il ajouté. Le duo a décidé de se retrouver dans le hall de l’hôtel. Tout en rappelant leur rencontre, Geller a révélé que Lennon était blanc et tremblant. Il l’a rapidement réconforté et a demandé au musicien de se calmer et d’expliquer ce qui lui était arrivé.

Il a poursuivi: «Je lui ai dit de me rejoindre à mi-chemin. J’ai rencontré John dans un hôtel dans le hall. Je me souviens qu’il se tenait dans le coin. Il était blanc et tremblant. Alors j’ai demandé à John : ‘Qu’est-ce qui s’est passé ?’ » Apparemment, l’icône des Beatles a affirmé qu’il avait vu un flash lumineux à son chevet et de là avait tendu la main d’un extraterrestre. Geller a expliqué: “Il me dit: ‘J’étais allongé dans mon lit et tout à coup j’ai vu de la lumière à mon chevet et de cette lumière une main extraterrestre s’est tendue.'”

Au départ, Geller pensait que Lennon devait être lucide ou avoir des hallucinations à cause du dopage, mais ce dernier a insisté sur le fait qu’il ne mentait pas. « Ma première question était : ‘Qu’as-tu fumé ?’ Mais il m’a juré que cela lui était arrivé », a déclaré Gellar. Il a conclu : « Nous nous sommes vraiment connectés parce que je crois aux extraterrestres et je crois aux extraterrestres. Il ne fait aucun doute que les ovnis existent. Il y aura une rencontre extraterrestre tôt ou tard.

Lennon est mort à l’âge de 40 ans à Manhattan.

