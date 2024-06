John Leguizamo utilise une publicité pleine page du New York Times pour exhorter les électeurs des Emmy à faire des choix non blancs

Le Sunday New York Times inclut une publicité pleine page de l’acteur John Leguizamo. Il a utilisé l’espace pour présenter une lettre ouverte destinée aux électeurs d’Ammy, leur demandant de choisir et de promouvoir les candidats Emmy de couleur. Leguizamo a partagé la lettre dans un tweet et a écrit : « L’Amérique est meilleure lorsqu’elle est inclusive. C’est plus rentable. C’est plus créatif ! N’abandonnons pas. Je suis toujours réveillé ! Es-tu? »

Leguizamo’s le tweet a commencé« Je sais que tout le monde est épuisé par l’inclusion, mais pas nous qui ne sommes pas inclus. C’est pourquoi j’ai publié cette annonce dans le New York Times. Les Blancs ne représentent que 58,9 % de la population, mais ils sont surreprésentés aux postes les plus élevés dans tous les domaines. Ce sont eux les décideurs dans les domaines de la technologie, de la banque, des entreprises, de la médecine, des streamers et d’Hollywood ! »

L’acteur a tagué plusieurs stars de premier plan, dont Whoopi Goldberg, Naomi Watts, Shaquille O’Neal, Missy Elliot et d’autres.

Dans un deuxième tweet, Leguizamo a tagué des politiciens, dont le sénateur Cory Booker et la représentante Rashida Jones, en écrivant : « Je devais m’exprimer ! Et je continuerai jusqu’à ce que nous ayons la parité !

« S’il vous plaît, faites que cette année soit l’année où nous acceptons enfin le changement », commence la lettre de Leguizamo. « L’année où nous trouvons vraiment l’équité et voyons des artistes de couleur représentés non pas dans une seule catégorie, mais dans TOUTES les catégories. »

« Je sais que vous en avez assez d’entendre des mots comme « inclusivité » et « diversité » – faire du surplace pendant que vous essayez de comprendre comment mettre des actions derrière ces sentiments. Cherchez pas plus loin! C’est simple! » il a continué.

« Il y a des centaines d’artistes prolifiques non blancs qui méritent d’être pris en considération pour des prix cette année, non pas simplement parce qu’ils sont… noirs, bruns, autochtones ou asiatiques, mais parce qu’ils sont vraiment formidables… des artistes exceptionnels qui ont atteint cette grandeur avec un pied. sur leur cou pendant trop longtemps.

« Que cela soit le début d’une nouvelle ère », a-t-il ajouté. « Ne continuons pas à blanchir nos remises de prix. Au lieu de cela, que cette année soit le catalyseur qui inspire la prochaine génération d’artistes minoritaires et sous-représentés… une génération qui pourrait enfin voir un reflet d’elle-même sur cette scène et penser : « S’ils le peuvent, peut-être que je peux aussi… » conclut la lettre.

Le vote pour les Emmys commence cette semaine, le jeudi 13 juin. Les membres de l’Académie votent au sein de leur groupe de pairs (réalisateurs pour réalisateurs, acteurs pour acteurs, etc.), tandis que l’ensemble du groupe vote dans les catégories de programmation, comme la meilleure comédie.

