John Leguizamo critique le casting du remake de Super Mario Bros., applaudit le casting “daltonien” du film original

John Leguizamo a critiqué le prochain remake de “Super Mario” pour le manque de diversité dans le casting du film.

Dans un tweet supprimé depuis, il a écrit : “Je suis tellement content que #SuperMarioBros redémarre ! Évidemment, c’est assez emblématique [sic]. “

“Mais dommage qu’ils soient tous blancs ! Pas de Latinx en tête ! Un casting daltonien révolutionnaire dans l’original ! De plus, je suis le seul à savoir comment faire fonctionner ce film en termes de scénario !” il ajouta.

Leguizamo a également partagé des photos de lui jouant Luigi et Bob Hoskins dans le rôle de Mario dans le film original, sorti en 1993.

“Excusez-vous auprès de ce film tout de suite !” a-t-il ajouté en légende d’une des photos.

Le remake animé mettra en vedette Chris Pratt et Charlie Day dans le rôle de Mario et Luigi. Anya Taylor-Joy incarnera la princesse Peach, tandis que Seth Rogen incarnera Donkey Kong.

Les représentants de Leguizamo et Pratt n’ont pas répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Les producteurs de “The Super Mario Bros. Movie” ont précédemment déclaré que chaque acteur était spécifiquement choisi pour apporter un caractère unique aux personnages.

“Nous collaborons avec Chris et son équipe expérimentée pour créer non seulement un film sous licence de personnage, mais un nouveau divertissement qui donne vie à Super Mario Bros. à l’écran et permet à chacun de profiter du fait qu’il connaisse ou non le jeu. “, a déclaré Shigeru Miyamoto dans une déclaration à Variety à l’époque.

“Jusqu’à présent, la production est constructive et se déroule très bien, et les deux parties apprennent beaucoup l’une de l’autre. Nous demandons humblement aux fans d’attendre un peu plus longtemps pour la première, et nous espérons qu’ils ont hâte de voir les personnages uniques de Super Mario Bros. sur grand écran.”

La première bande-annonce du film est sortie début octobre.

“The Super Mario Bros. Movie” était initialement prévu pour une date de sortie en décembre 2022, mais a été reporté à avril 2023.

Pratt a expliqué qu’il travaillait sur le film et a révélé que la voix de Mario était “différente de tout ce que vous avez entendu”.

“J’ai travaillé très étroitement avec les réalisateurs et j’ai essayé quelques choses et j’ai atterri sur quelque chose dont je suis vraiment fier et que j’ai hâte que les gens voient et entendent”, a déclaré Pratt à Variety.

“C’est un récit animé en voix off. Ce n’est pas un film d’action en direct. Je ne vais pas porter un costume de plombier partout. Je donne une voix à un personnage animé, et il est mis à jour et ne ressemble à rien de ce que vous avez entendu dans le monde de “Mario” auparavant.”

