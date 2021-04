John Legend sur le vaccin Pfizer, Chrissy Teigen, nouvelle musique

John Legend veut que vous vous faisiez vacciner, c’est-à-dire.

Après avoir récemment reçu ses doses du vaccin Pfizer, le chanteur partage l’évangile sur l’importance de se procurer l’un des vaccins COVID-19 actuellement distribués à des millions d’Américains. La vaccination a donné à Legend « de l’espoir » après un an de peur.

« Cela m’a également donné un sentiment d’optimisme et de soulagement plus grand », a déclaré Legend au téléphone depuis Los Angeles. «Je suis juste ravi que le vaccin se soit avéré efficace et sûr, et que nous soyons sur la bonne voie pour que de plus en plus de personnes se font vacciner.

La légende, qui s’est fait vacciner dans sa pharmacie Walgreens locale, dit qu’il n’a eu aucun effet après avoir reçu les vaccins.

« Si vous vous faites vacciner – en vous empêchant d’attraper le virus, en vous empêchant de transmettre le virus à l’un de vos proches et à vos proches, et en rapprochant le pays de l’ouverture lente – c’est un petit prix à payer », a déclaré la légende. dit de la possibilité de ressentir des séquelles.

Les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna, qui représentent 224 millions des 232 millions de doses administrées jusqu’à présent aux États-Unis, nécessitent deux doses administrées respectivement à 21 et 28 jours d’intervalle. Le vaccin Johnson & Johnson, qui a été brièvement interrompu pendant que les responsables de la santé enquêtaient sur un effet secondaire très rare, ne nécessite qu’un seul coup. Les experts recommandent de prendre Tylenol après le coup si vous ressentez des effets secondaires. (Ils mettent en garde contre le prendre avant les doses.)

Le père de deux enfants de Pfizer, qui partage sa fille Luna, 5 ans, et son fils Miles, 2 ans, avec Chrissy Teigen, dit que ses enfants comprennent la pandémie – et ont dû subir des tests COVID inconfortables.

«Nous leur disons que les gens tombent malades et qu’il n’est pas sûr d’attraper le virus, et que nous prenons des précautions pour les protéger et pour protéger les autres», dit-il.

La légende reconnaît l’année difficile que sa famille a vécue après avoir subi une perte de grossesse en octobre.

«Cela nous a rendus plus forts parce que je pense que nous devons vraiment nous rallier les uns aux autres, prendre soin les uns des autres et nous aimer et nous soutenir les uns les autres», dit Legend. « Et nous nous sommes également sentis vraiment chanceux que tant de gens nous aient contactés et nous aient montré de l’amour. »

Teigen a publié une photo déchirante d’une chambre d’hôpital sur Instagram à l’époque annonçant que son enfant à naître, un garçon, était décédé.

« Chrissy a partagé notre perte avec le monde, et ce qui a provoqué en fait beaucoup de gens partageant le fait qu’ils avaient vécu la même chose. Et c’était comme si nous étions entourés par une communauté qui nous aimait vraiment et qui nous compatissait, et je me suis aussi senti vu », dit Legend.

La légende fait l’éloge de sa famille pour «(me donner) tant de joie», surtout après un an de difficultés.

«Ma famille me rend heureux. J’adore voir nos enfants grandir, j’aime mon partenariat avec ma femme et la façon dont nous avons grandi ensemble en tant que famille», dit-il.

Lui apportant également de la joie? «J’aime vraiment écrire de la musique», déclare le coach «Voice».

«Je suis assis dans mon studio en ce moment et j’ai beaucoup écrit ces dernières semaines.… C’était passionnant de créer et de collaborer.

