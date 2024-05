John Legend se dit « horrifié » par les allégations contre Sean « Diddy » Combs

CNN

John legend parle publiquement pour la première fois de allégations contre Sean « Diddy » Combs, avec qui l’ancien coach de « Voice » a collaboré sur une chanson sortie l’année dernière.

Dans une interview publiée jeudi avec CNN International Christiane Amanpour pour discuter de son nouveau podcast «Étoile afghane» La légende a déclaré qu’il était « horrifié par les allégations » ainsi que « par les preuves vidéo qui ont été publiées par la suite », en référence aux images de surveillance de l’hôtel. obtenu et publié par CNN plus tôt ce mois-ci, montrant Combs agressant physiquement sa petite amie de l’époque, Cassie Ventura, lors d’un incident survenu en 2016.

« J’ai été horrifié par les descriptions que j’ai lues avant la diffusion des preuves vidéo », a ajouté Legend. « Et c’est absolument quelque chose qui doit être mis en lumière lorsque cela se produit. »

L’attaque de 2016 a été mentionnée pour la première fois dans un procès intenté en novembre 2023 par Ventura contre Combs, avec qui elle est sortie de temps en temps de 2007 à 2018. Combs à l’époque refusé les allégations exposées dans le procès de Ventura – qui a été réglé à l’amiable un jour après son dépôt – des mois avant la diffusion de la vidéo.

« Ma position par défaut est de croire les femmes lorsqu’elles portent ces accusations et de m’assurer que nous faisons tout ce que nous pouvons pour soutenir les femmes », a déclaré Legend. Il a ajouté qu’il espérait « qu’ils soient entendus et que toute forme de responsabilisation et de réparation puisse être apportée pour que ces femmes soient à nouveau entières ».

La légende a également déclaré que ce dont Combs a été accusé est « honteux » et qu’il ne veut que « le meilleur » pour Ventura et « pour toutes les autres victimes qui ont allégué qu’il les avait abusées ».

« C’est vraiment dommage », a déclaré le chanteur de « All of Me ». « Je veux juste que des responsabilités soient rendues et, espérons-le, une guérison pour toutes ses victimes. »

Combs a été nommé dans huit poursuites civiles y compris la plainte désormais réglée de Ventura en 2023, qui contiennent toutes des allégations d’agression sexuelle. En dehors de ses excuses vidéo admettant Concernant l’attaque de Ventura en 2016, Combs a nié les allégations et sept des cas restent actifs.

L’année dernière, Legend et Babyface ont collaboré avec Combs sur une chanson intitulée « Kim Porter » – du nom de l’ancien partenaire de Combs avec qui il partage trois enfants – de l’album 2023 de Combs « The Love Album : Off the Grid ». Porter décédé en 2018 de pneumonie.

Legend a également parlé à Amanpour de sa nouvelle série de podcasts « Afghan Star », qui raconte l’histoire inspirante de l’émission de téléréalité du même nom qui recherchait des chanteurs talentueux à travers l’Afghanistan.

« C’est une belle histoire sur le pouvoir de la musique, le pouvoir de la résilience des gens, et un spectacle vraiment remarquable et assez révolutionnaire pour l’époque », a-t-il déclaré. « Cela a vraiment attiré l’attention de la nation… Je trouve l’histoire inspirante, mais elle montre aussi vraiment le pouvoir de la musique et le pouvoir de l’esprit humain. »

« Afghan Star » a été diffusé pour la première fois sur les ondes en 2005 et a ensuite été diffusé pendant 15 saisons. La légende a qualifié la série de « tout à fait révolutionnaire » pour le pays, affirmant que des instruments avaient été « brûlés dans la rue » en Afghanistan pendant le règne des talibans avant le début de la série.

Les talibans retrouvé contrôle de la capitale afghane près de deux décennies après avoir été chassés de Kaboul par les troupes américaines.

« La musique n’est pas morte en Afghanistan à l’heure actuelle, même si les talibans sont de retour aux commandes », a déclaré Legend. « Je pense que l’esprit qui a été éveillé et ravivé en Afghanistan par des émissions comme ‘Afghan Star’ et d’autres liens avec la musique et le divertissement, il est difficile de le remettre dans la bouteille. »