John Legend révèle pourquoi son amitié avec Kanye West a pris fin

Il fut un temps où John Legend et Kanye West étaient de bons amis et nous ont donné coup sur coup au fil des ans. Alors qu’est-il arrivé à l’amitié? John Legend s’ouvre et explique la raison pour laquelle il n’est plus ami.

Dans une récente interview sur Le podcast Ax Files avec David Axelrod de CNN, John Legend a révélé que la politique avait joué un rôle dans la rupture de leur amitié.

« Nous ne sommes plus autant amis qu’avant. Je pense honnêtement parce que nous étions publiquement en désaccord sur sa candidature, son soutien à Trump. Je pense que c’est devenu trop pour nous de maintenir notre amitié.

Legend et West nous ont apporté des succès intemporels au début des années 2000 comme “Number One” et “It’s Over”. Cependant, après des années d’une amitié réussie, la politique y a mis fin.

“Il était contrarié que je n’aie pas soutenu sa candidature à la présidence des États-Unis d’Amérique – pour des raisons compréhensibles”, a déclaré Legend. “Je n’étais pas le seul dans ce cas, mais, vous savez, il n’était pas content de cela. Et nous n’avons vraiment pas été proches depuis lors.

Si vous vous en souvenez, Kanye a déclaré sa candidature à la présidence pendant une période mouvementée et instable de sa vie. Lors de son seul événement de campagne, il a fondu en larmes et a donné des détails personnels sur sa famille et son mariage. Cet épisode a amené beaucoup de gens à s’inquiéter et à remettre en question sa capacité à diriger une nation. Pour cette raison, il a quitté la course avec environ 60 000 voix dans une douzaine d’États.

Au lieu de soutenir la friture de longue date, Legend a apporté son soutien à l’actuel président Joe Biden après que sa candidate de premier choix, la sénatrice Elizabeth Warren, n’ait pas réussi à recueillir suffisamment de voix pour devenir la candidate démocrate, selon Magazine des gens.

Comme la plupart des amitiés, John et Kanye sont déjà venus ici et Legend a contribué au processus naturel des deux ayant leur propre vie personnelle la raison d’une séparation d’amitié.

“Je ne pense pas que nous soyons moins amis à cause de l’affaire Trump”, a expliqué Legend. « Je pense juste que nous faisons notre propre truc. Il est dans le Wyoming. Je suis ici à LA Nous avons tous les deux des familles qui s’agrandissent et je n’ai plus de relation d’affaires formelle avec lui en tant qu’artiste, donc je pense que cela fait partie du cycle naturel de la vie.

Les discussions politiques n’ont jamais été un sujet de conversation entre les deux et n’ont «jamais fait partie» de leur interaction.

“Notre interaction concernait presque toujours la créativité et la musique”, a-t-il partagé. «Il est aussi dans un endroit différent musicalement. Il fait de la musique gospel. C’est ce sur quoi il se concentre en ce moment, concevoir ses vêtements, donc nous sommes à des endroits différents.

En 2018, les deux hommes ont échangé des mots sur les réseaux sociaux une fois que Kanye West a été repéré avec Trump et a pu être vu en train de bercer un chapeau “Make America Great Again”. John Legend s’est rendu sur Twitter pour donner son opinion honnête sur la nouvelle amitié retrouvée entre Kanye West et Trump.

“Hé c’est JL. J’espère que vous reconsidérerez votre alignement avec Trump », a apparemment écrit Legend dans l’échange de SMS. « Vous êtes bien trop puissant et influent pour approuver qui il est et ce qu’il représente. Comme vous le savez, ce que vous dites signifie vraiment quelque chose pour vos fans. Ils vous sont fidèles et respectent votre opinion. Tant de gens qui vous aiment se sentent tellement trahis en ce moment parce qu’ils savent le mal que les politiques de Trump causent, en particulier aux personnes de couleur. Ne laissez pas cela faire partie de votre héritage. Tu es le plus grand artiste de notre génération.

Selon Gens, West aurait répondu au texte: “Je t’aime John et j’apprécie tes pensées. Le fait que vous évoquiez mes fans ou mon héritage est une tactique basée sur la peur utilisée pour manipuler ma libre pensée.

John Legend a quitté l’amitié et se prépare actuellement à sortir son album très attendu Legend, qui sortira le 9 septembre. L’album mettra en vedette des poids lourds comme Jazmine Sullivan, Rick Ross, Muni Long, Saweetie et quelques autres.