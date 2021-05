John Legend prend la parole lors de la cérémonie de remise des diplômes de l’Université Duke

[The stream is slated to start at 10 a.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player below at that time.]

Le chanteur, acteur, producteur et philanthrope multi-platine John Legend prononcera le discours d’ouverture du premier cycle de l’Université Duke le dimanche 2 mai. Il recevra également un diplôme honorifique.

En 2018, Legend est devenu le premier homme noir à atteindre le statut convoité «EGOT» après avoir remporté des prix Emmy, Grammy, Oscar et Tony. Il est également un militant virulent de la réforme de la justice pénale.

« Nous sommes ravis que John Legend soit notre conférencier au début du premier cycle – et d’avoir un groupe aussi extraordinaire de lauréats de diplômes honorifiques, chacun d’entre eux ayant apporté des contributions transformationnelles à notre compréhension du monde », a déclaré Vincent Price, président de Duke Université, en une déclaration. « Je sais que leur exemple passionnera et inspirera nos diplômés, et j’ai hâte de les accueillir le 2 mai. »

