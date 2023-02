John Legend parle des «défis» d’accueillir un nouveau bébé avec Chrissy

Les fans qui ont suivi John legend et Chrissy Teigen savent déjà depuis un certain temps à quel point ils ont lutté pour agrandir leur famille.

Maintenant, le chanteur explique à quel point ce voyage a été difficile, en parlant franchement de leurs difficultés dans l’épisode de jeudi de Le spectacle de Jennifer Hudson.

Pendant son passage dans l’émission, l’homme de 43 ans n’a pas hésité à parler des obstacles que lui et Teigen ont rencontrés en essayant de concevoir leur fille nouveau-née Esti Maxine, ainsi que pourquoi ils pensent qu’il est utile pour les autres d’être si ouverts à propos de leurs luttes.

“Nous avons été ouverts à ce sujet parce que nous avons eu des défis”, a déclaré Legend à l’animatrice Jennifer Hudson. « Nous avons dû utiliser [in vitro fertilization] concevoir nos enfants. Nous avons eu une perte de grossesse, et je pense que beaucoup de familles grandissent à travers cela, mais je pense que beaucoup de gens étaient heureux que nous en parlions parce qu’ils ne se sentaient pas si seuls.

Le couple est également parent d’un fils Miles Theodore, 4 ans, et d’une fille Luna Simone, 6 ans. Ils avaient déjà subi une perte de grossesse avec leur fils Jack en septembre 2020, après quoi ils n’auraient jamais pensé qu’ils pourraient à nouveau concevoir.

“Beaucoup de gens traversent cela, et ils le traversent en silence ou ils le traversent en ayant l’impression d’être les seuls à le traverser”, a expliqué Legend. “Et je pense que Chrissy et moi en parlons a fait que les gens se sentent mieux à propos de ce voyage.”

Le chanteur de “All Of Me” a également admis que lui et Teigen s’inquiétaient de savoir si Luna et Miles accepteraient ou non le nouveau bébé. Mais, bien sûr, ils ont fini par aimer leur nouveau frère.

“Nous étions inquiets parce qu’ils semblaient un peu jaloux quand Chrissy était enceinte, et j’avais peur qu’ils ne soient pas ravis de l’accueillir à la maison”, a-t-il déclaré. “Mais ils ont dépassé nos attentes quant à leur amour et leur enthousiasme. Ils sont vraiment ravis d’être des frères et sœurs plus âgés maintenant.

Teigen et Legend ont accueilli le bébé Esti le 13 janvier. Legend a confirmé la nouvelle lors d’un concert privé, disant qu’ils avaient accueilli “le petit bébé ce matin” et que bien qu’il “n’ait pas beaucoup dormi”, il se sentait “énergisé” après passer « beaucoup de temps » à l’hôpital.

Quelques jours plus tard, Teigen a partagé la première photo officielle de leur fille détenue par la grande sœur Luna et le grand frère Miles sur Instagram.

“Elle est là”, disait sa légende. “Esti Maxine Stephens – la maison est animée et notre famille ne pourrait pas être plus heureuse.”

Découvrez l’intégralité de l’interview de John Legend sur Le spectacle de Jennifer Hudson dessous: