John Legend parle de l’avortement déchirant de Chrissy Teigen

John Legend a rappelé l’une des complications de grossesse déchirantes de sa femme Chrissy Teigen en 2020

Dans un récent épisode de Club Shay Shay Podcast diffusé le 23 octobre, Legend a raconté à l’animatrice Shannon Sharpe l’avortement salvateur de Teigen.

« Ma femme avait déjà plus de 15 semaines lorsqu’elle a dû avorter », a-t-il commencé. « Elle faisait une fausse couche et saignait, et toutes ces choses se produisaient. »

« Sa vie était en danger », a ajouté Sharpe.

« Sa vie était en danger », a confirmé Legend.

À l’époque, Teigen était enceinte de 20 semaines et a perdu son fils Jack en raison d’un décollement partiel du placenta, ce qui, selon la Cleveland Clinic, signifie « le placenta s’est séparé trop tôt de la paroi de l’utérus ».

Cette maladie peut mettre la vie de la mère et du bébé en danger.

Le père de quatre enfants a poursuivi en disant : « Que le gouvernement dise : ‘Oh, nous devons évaluer cela pour nous assurer que vous êtes suffisamment en train de mourir avant de pouvoir avorter…’ »

« C’est ce qu’ils disent, n’est-ce pas ? Au Texas, en Géorgie et dans tous ces États où Trump a interdit l’avortement », a déclaré la chanteuse en soulignant les restrictions et interdictions mises en place par la Cour suprême en 2022.

« Ils disent que le gouvernement doit évaluer si vous êtes suffisamment en train de mourir avant de pouvoir avorter – pas votre médecin, pas vous et votre famille, n’est-ce pas ? Le gouvernement.

La légende s’est exprimée : « Non, restez en dehors de ça, n’est-ce pas ? Laissez ces femmes – laissez-les, ainsi que leurs familles et leurs médecins – prendre ces décisions. Nous n’avons pas besoin que le gouvernement soit impliqué dans cela.

Le ÉGOT La gagnante a souligné que « les femmes n’ont pas besoin que le gouvernement leur dise quoi faire de leur corps ».

« Tout ce qui se passe dans cette pièce est privé, et c’est intensément personnel et intensément physique. Une femme ressent tous les aspects », a-t-elle déclaré. Gloire » a ajouté le chanteur.