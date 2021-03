Le samedi 27 mars, un peu plus d’une semaine avant les vacances, les deux ont partagé des photos d’une fête en plein air, où le chanteur de « All of Me » s’est déguisé en lapin de Pâques. John a posté sur son Instagram une vidéo le montrant vêtu d’un costume de lapin à fourrure blanc masqué tout en dansant avec la fille de 4 ans du couple Luna Stephens sur un pont orné d’un présentoir de ballons en forme de carotte, d’autres ballons aux couleurs pastel et d’œufs de Pâques et d’autres décorations sur le thème des vacances. Elle le reconnut à travers ses mouvements de danse et gloussa à la réalisation.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy