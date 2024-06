John Legend déclare que les allégations contre Diddy sont « honteuses »

Matt Winkelmeyer/Getty Images pour la Recording Academy

John Legend s’exprime contre Diddy, moins d’un an après que le duo ait collaboré sur un morceau apparu sur Legend’s L’album d’amour : hors de la grille.

« J’ai été horrifié par les descriptions que j’ai lues avant la diffusion des preuves vidéo », Légende dit CNN cette semaine des accusations dévastatrices contre Diddy, ainsi que de la vidéo publiée montrant la star du hip-hop semblant agresser sa petite amie de l’époque, Cassie Ventura. « Et c’est absolument quelque chose qui doit être mis en lumière lorsque cela se produit. »

Le duo a collaboré avec Babyface sur « Kim Porter » de 2023, qui doit son nom au défunt partenaire de Combs, décédé en 2018 d’une pneumonie.

Notant que les allégations contre Diddy sont « honteuses », Legend a ajouté : « Ma position par défaut est de croire les femmes lorsqu’elles portent ces accusations et de m’assurer que nous faisons tout ce que nous pouvons pour soutenir les femmes », en espérant « qu’elles soient entendues et que toute sorte de responsabilité et de réparations peuvent être faites pour que ces femmes soient à nouveau entières.

Dans la vidéo, obtenue par CNN plus tôt ce mois-ci et daté du 5 mars 2016, Combs semble pousser Ventura au sol près d’un ascenseur, lui donner des coups de pied à plusieurs reprises alors qu’elle est allongée sur le sol et la traîner dans un couloir. Le contenu de la vidéo reflète une allégation d’agression formulée par Ventura dans le cadre d’un procès désormais réglé qu’elle a intenté contre Diddy en novembre.

Peu de temps après, le 19 mai, Diddy s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager une vidéo de lui-même assumant ses responsabilités et s’excusant de ses actes dans le clip inquiétant. « C’est si difficile de réfléchir aux moments les plus sombres de votre vie, mais parfois il faut le faire », dit Diddy dans son Instagram vidéo. « J’en avais marre. Je veux dire, j’ai touché le fond. Mais je ne trouve aucune excuse. Mon comportement sur cette vidéo est inexcusable. J’assume l’entière responsabilité de mes actes dans cette vidéo. Je suis dégoûté. J’étais dégoûté à l’époque quand je l’ai fait, je suis dégoûté maintenant.

Il a poursuivi : « Je suis sorti et j’ai demandé l’aide d’un professionnel. J’ai dû suivre une thérapie, une cure de désintoxication. J’ai dû demander à Dieu sa miséricorde et sa grâce. Je suis vraiment désolé. Mais je m’engage à devenir un homme meilleur chaque jour. Je ne demande pas pardon. Je suis sincèrement désolé. »

« La vidéo déchirante n’a fait que confirmer davantage le comportement inquiétant et prédateur de M. Combs », a déclaré l’avocat de Ventura, Douglas Wigdor, dans un communiqué envoyé à Panneau d’affichage. « Les mots ne peuvent exprimer le courage et le courage dont Mme Ventura a fait preuve en se manifestant pour mettre cela en lumière. »

Ventura a été la première à accuser Diddy d’agression sexuelle, déposant une plainte en novembre dans laquelle les avocats de Cassie ont affirmé qu’elle « avait enduré plus d’une décennie de son comportement violent et de ses exigences perturbées », y compris des agressions physiques répétées et l’avoir forcée à « se livrer à des actes sexuels ». avec des travailleurs du sexe » pendant qu’il se masturbait. Selon la plainte, après avoir tenté de se séparer de lui en 2018 après une relation publique intermittente pendant 11 ans, Combs l’aurait « forcée à entrer chez elle et l’aurait violée alors qu’elle disait « non » à plusieurs reprises et essayait de le pousser. loin. » L’affaire a été rapidement réglée, mais Combs a ensuite été poursuivie en justice par plusieurs autres femmes qui affirmaient avoir été agressées sexuellement par le magnat du hip-hop.

« ASSEZ, C’EST ASSEZ », a écrit Diddy sur Instagram en décembre. « Ces dernières semaines, je suis resté assis en silence et j’ai regardé les gens tenter d’assassiner mon personnage, de détruire ma réputation et mon héritage. Des allégations écoeurantes ont été portées contre moi par des individus à la recherche d’un salaire rapide. Permettez-moi d’être absolument clair : je n’ai commis aucune des choses horribles alléguées. Je me battrai pour mon nom, ma famille et pour la vérité.