John Leeper prêt pour les Fairway Stakes de Newmarket | Actualités des courses

John Leeper cherchera à améliorer sa réputation dans les Fairway Stakes à Newmarket Stakes samedi, après que le poulain impeccablement élevé n’ait pas été déclaré pour les Al Basti Equiworld Dubai Dante Stakes.

L’entraîneur Ed Dunlop cherche à diriger le fils de Frankel et Snow Fairy – qui a remporté 16 groupes à eux deux – sur sa piste locale, car les conditions de terrain devraient être plus favorables qu’à York jeudi.

John Leeper, du nom du défunt père de Dunlop, a été très prometteur à Newcastle le mois dernier après une course encourageante lors de sa seule course à deux ans à Doncaster en septembre.

« Il court samedi à Newmarket, tout va bien », a déclaré Dunlop.

«Nous pensions que c’était la bonne chose d’aller à Newmarket. Toute cette pluie que nous avions eue récemment signifiait que le terrain était légèrement meilleur ici.

« Cela lui a donné un peu plus de temps après sa victoire et donc nous allons courir là-bas. Nous verrons ce qui se passera et partirons de là. »

John Leeper détient une entrée dans le Cazoo Derby à Epsom le 5 juin, pour lequel il est généralement disponible à 20-1, après s’être considérablement raccourci sur le marché sur le premier Classic depuis sa victoire à Newcastle sous Hollie Doyle.

Il participe également aux King Edward VII Stakes à Royal Ascot et au Dubai Duty Free Irish Derby au Curragh.