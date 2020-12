L’écrivain légendaire John Le Carre est décédé à l’âge de 89 ans.

L’écrivain, de son vrai nom David Cornwell, est décédé des suites d’une courte maladie.

Sa mort n’était pas liée à Covid-19.

La famille du romancier a confirmé que la star était décédée d’une pneumonie à l’hôpital Royal Cornwall samedi soir.

L’agence littéraire Curtis Brown a annoncé la nouvelle au monde dimanche.

L’écrivain était surtout connu pour son travail Tinker, Tailor, Soldier Spy et The Spy Who Came in from the Cold.







Il a laissé derrière lui sa femme de près de 50 ans Jane et ses fils Nicholas, Timothy, Stephen et Simon.

Sa famille a déclaré dans un communiqué: « David laisse dans le deuil son épouse bien-aimée depuis près de cinquante ans, Jane, et ses fils Nicholas, Timothy, Stephen et Simon. Nous pleurons tous profondément son décès.

« Nos remerciements vont à la merveilleuse équipe du NHS de l’hôpital Royal Cornwall de Truro pour les soins et la compassion dont il a fait preuve tout au long de son séjour. Nous savons qu’ils partagent notre tristesse. »









L’écrivain a laissé un héritage de 25 romans et un mémoire.

Ses romans à succès lui ont valu un succès mondial puisqu’il a vendu plus de soixante millions d’exemplaires de son œuvre dans le monde.

Les romans d’espionnage de John ont été inspirés par ses propres expériences de travail pour les services de renseignement britanniques.







Les hommages affluaient sur les réseaux sociaux pour l’écrivain décédé.

Son agent de longue date Jonny Geller a rendu hommage à la légende.

Il a écrit: « Un géant incontesté de la littérature anglaise. Il a défini l’ère de la guerre froide et a dit sans crainte la vérité au pouvoir dans les décennies qui ont suivi …

«J’ai perdu un mentor, une inspiration et, surtout, un ami. Nous ne reverrons plus ses semblables.»

Initialement, l’auteur d’espionnage avait commencé à travailler pour les services secrets dans les années 1940.

John a été nommé officier du renseignement au British Foreign Service.

Plus tard, il a mis son talent à l’écriture de romans d’espionnage à suspense.