John le Carré, l’espion devenu romancier qui est devenu le principal écrivain de fiction d’espionnage de la guerre froide avec des œuvres telles que «Tinker, Tailor, Soldier Spy» et «The Spy Who Came in from the Cold», est décédé à l’âge de 89 ans.

Le Carré est décédé samedi à Cornwall, dans le sud-ouest de l’Angleterre, des suites d’une courte maladie, a déclaré l’éditeur Penguin Books dans un communiqué. Sa famille a confirmé au Guardian que l’auteur était décédé à l’hôpital Royal Cornwall. « Nous pleurons tous profondément son décès », ont-ils écrit dans un communiqué.

La carrière de Le Carré a duré cinquante-huit ans et ses œuvres ont dépassé les listes de best-sellers mondiaux chaque décennie à partir des années 1960. Dans des classiques tels que « L’espion qui venait du froid », « Tinker Tailor Soldier Spy » et « The Honorable Schoolboy », Le Carre était aux prises avec la trahison, le compromis moral et le bilan psychologique d’une vie secrète. Dans le maître espion silencieux et vigilant George Smiley, il a créé l’un des personnages emblématiques de la fiction du XXe siècle – un homme décent au cœur d’une toile de tromperie.

« John le Carré est décédé à l’âge de 89 ans. Cette année terrible a réclamé un géant de la littérature et un esprit humanitaire », auteur Stephen King a tweeté.

Né David Cornwell, le Carré a travaillé pour les services de renseignement britanniques avant de transformer son expérience en fiction.