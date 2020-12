John le Carré, l’espion devenu romancier devenu le principal écrivain de fiction d’espionnage de la guerre froide avec des œuvres telles que « Tinker, Tailor, Soldier, Spy » et « The Spy Who Came in From the Cold », est décédé à l’âge de 89 ans. .

Le Carré est décédé samedi à Cornwall, dans le sud-ouest de l’Angleterre, des suites d’une pneumonie. L’éditeur Penguin Random House a déclaré dimanche dans un communiqué. Sa famille a confirmé au Guardian que l’auteur était décédé à l’hôpital Royal Cornwall. « Nous pleurons tous profondément son décès », ont-ils écrit dans un communiqué.

Au cours d’une carrière littéraire qui a duré cinquante-huit ans, les œuvres du Carré ont dépassé les listes de best-sellers mondiaux chaque décennie à partir des années 1960.

Dans des classiques tels que « L’espion qui venait du froid », « Tinker Tailor Soldier Spy » et « The Honorable Schoolboy », le Carré était aux prises avec la trahison, le compromis moral et le bilan psychologique d’une vie secrète. Dans le maître espion silencieux et vigilant George Smiley, il a créé l’un des personnages emblématiques de la fiction du XXe siècle – un homme décent au cœur d’une toile de tromperie.

« John le Carré est décédé à l’âge de 89 ans. Cette année terrible a réclamé un géant de la littérature et un esprit humanitaire », auteur Stephen King a tweeté. Agent littéraire de longue date Le Carré Jonny Geller l’a appelé « un géant incontesté de la littérature anglaise. Il a défini l’ère de la guerre froide et a dit sans crainte la vérité au pouvoir dans les décennies qui ont suivi. »

Né David Cornwell le 19 octobre 1931, le Carré a travaillé pour les services de renseignement britanniques avant de transformer son expérience en une nouvelle carrière – l’écriture de fiction. En 1950, Cornwell a rejoint le Corps du renseignement de l’armée britannique en Autriche, travaillant comme interrogateur de langue allemande des personnes qui traversaient vers l’Ouest. En 1952, alors qu’il étudiait au Lincoln College d’Oxford, il travailla secrètement pour le British Security Service, MI5, espionnant des groupes d’extrême gauche pour obtenir des informations sur d’éventuels agents soviétiques.

Tout en travaillant comme officier actif du MI5, Cornwell a commencé à écrire son premier roman, « Call for the Dead », publié en 1961.

En 1960, il est transféré au MI6, le service de renseignement étranger, où il écrit un roman policier « A Murder of Quality » et « The Spy Who Came in From the Cold » (1963), comme John le Carré – pseudonyme requis car Il était interdit aux agents du ministère des Affaires étrangères de publier sous leur propre nom.

Il a continué à écrire les plus grands romans de la guerre froide, y compris « Tinker Tailor Soldier Spy » et « Smiley’s People », tous deux adaptés à des films avec Alec Guinness dans le rôle du maître-espion George Smiley.

Son roman de 1993 sur la drogue et le commerce des armes « The Night Manager » (1993), a été adapté pour la télévision en 2016.

« The Constant Gardener », tourné en 2005 avec Ralph Fiennes et Rachel Weisz, traitait des machinations de l’industrie pharmaceutique en Afrique.

Une version récente de «Tinker, Tailor, Soldier, Spy», avec Gary Oldman dans le rôle de Smiley, est sortie en 2011.

Le dernier roman de Le Carré, «Agent Running in the Field», a été publié en 2019 et a intégré des histoires de duplicité et de tromperie à l’ère du Brexit et de Donald Trump.

Il laisse dans le deuil son épouse depuis plus de quatre décennies, Jane, quatre fils, Simon, Stephen, Timothy et Nick, quatorze petits-enfants et trois arrière-petits-enfants.

