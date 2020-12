Le chef du MI6 a rendu hommage au «brillant» auteur britannique John le Carré – l’écrivain de Tinker Tailor Soldier Spy et The Constant Gardener – décédé à l’âge de 89 ans.

Richard Moore a déclaré que le travail « évocateur » du romancier avait laissé sa marque sur le service de renseignement.

Les hommages affluent pour le «géant de la littérature» décédé après une courte bataille contre la pneumonie.

M. Moore a tweeté: « Très triste d’entendre la nouvelle de #JohnLeCarre.

« Un géant de la littérature qui a laissé sa marque sur # MI6 à travers ses romans évocateurs et brillants. Mes pensées vont à sa famille, ses amis et ses fans. Condoléances de tous à la #RiverHouse. »

Les autres auteurs Robert Harris et Stephen King étaient parmi ceux qui se sont joints aux hommages.

M. Harris a déclaré à Sky News: « Je pense qu’il sera l’un de ces écrivains qui seront lus dans un siècle, longtemps après que beaucoup d’entre nous, j’en ai peur, soient oubliés. C’était un géant.

«Avec L’espion qui est venu du froid, il a vraiment inventé un nouveau genre de fiction d’espionnage, qui est un classique de la fiction populaire.

«C’est une histoire incroyablement captivante et aussi très sombre, et elle a complètement transformé vraiment l’écriture de fiction d’espionnage.

« C’est l’un de ces écrivains qui… ont également pénétré la culture populaire. C’est une grande rareté et je ne suis pas sûr que nous reverrons sa ressemblance. »

M. King a tweeté: « Cette année terrible a réclamé un géant littéraire et un esprit humanitaire. »

L’auteur David Cornwell était connu sous son pseudonyme, John le Carré



L’acteur Gary Oldman, qui a joué dans Tinker Tailor Soldier Spy, a publié un hommage disant que le Carré était « un très grand auteur, le véritable ‘propriétaire’ du roman d’espionnage sérieux, adulte, compliqué – il possédait en fait le genre … Il était généreux avec sa créativité et toujours un vrai gentleman « .

L’auteur de The Handmaid’s Tail, Margaret Atwood, a tweeté que les romans Smiley du Carré étaient «la clé pour comprendre le milieu du XXe siècle», tandis que l’historien Simon Sebag Montefiore l’appelait «le titan de la littérature anglaise là-haut avec les grands».

Parmi les romans du Carré qui ont été transformés en films, citons The Tailor Of Panama, tourné en 2001 avec Pierce Brosnan, The Constant Gardener, tourné en 2005 avec Ralph Fiennes et Rachel Weisz, et Tinker Tailor Soldier Spy, tourné en 2011 avec Oldman, Colin Firth et Tom Hardy.

Son premier roman d’après-guerre froide était The Night Manager, publié en 1993 et ​​plus tard adapté dans une série télévisée de la BBC.

Le Carré, de son vrai nom David Cornwell, est né dans le Dorset en 1931.

Après avoir quitté l’université, il a enseigné au prestigieux pensionnat Eton pendant un certain temps avant de rejoindre le MI5 et de passer plus tard au MI6.

Il a commencé à écrire alors qu’il travaillait pour les services secrets, inspiré dans une large mesure par son collègue écrivain John Bingham, qui était à la base du personnage le plus durable du Carré, George Smiley.