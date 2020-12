La semaine

La Constitution a une réponse pour les membres séditieux du Congrès

Passons en revue deux nouvelles de la semaine dernière. Premièrement, la pandémie de coronavirus américain entre dans sa pire phase à ce jour, avec des cas et des décès qui montent en flèche à travers le pays. Jeudi dernier, plus de 3000 décès – plus que le 11 septembre ou Pearl Harbor – et avec des lits de soins intensifs à pleine capacité ou presque dans la plupart du pays, en l’absence de changement sérieux, il est possible qu’il y ait le double ou même le triple de ce nombre par jour dans une affaire de semaines. Nous pouvons encore terminer le jour le plus meurtrier de l’histoire américaine, l’ouragan Galveston de 1900 qui a tué très bientôt 8 000 personnes. Le président Trump ne fait précisément rien à ce sujet.Deuxièmement, le procureur général du Texas, Ken Paxton, qui fait l’objet d’une enquête pour corruption et abus de pouvoir, a intenté un procès carrément séditieux demandant à la Cour suprême d’annuler les résultats des élections en Géorgie, en Pennsylvanie, dans le Wisconsin, et du Michigan, et remettent leurs votes électoraux à Trump. C’était carrément une tentative de renverser les élections de 2020, de mettre fin au gouvernement constitutionnel et d’installer Trump au pouvoir. Avant que la Cour suprême ne rejette le procès vendredi soir, 17 autres procureurs généraux républicains l’avaient rejoint, ainsi que 126 membres du caucus républicain à la Chambre, tandis que le sénateur Ted Cruz (R-Texas) a accepté de représenter Trump. Et ce n’est qu’une des dizaines de tentatives que les républicains à tous les niveaux de gouvernement ont concocté pour renverser la perte de Trump.En bref, les conditions matérielles dans ce pays n’ont pas été aussi mauvaises depuis 1932 au moins, et la situation politique n’a pas été aussi mauvaise. depuis 1860. La fin logique de la tentative républicaine qui s’accélère rapidement de détruire la démocratie pendant que le pays brûle serait la guerre civile – sans la forte probabilité que les dirigeants démocrates seraient trop lâches pour se battre. un parti sérieusement engagé à préserver la démocratie ferait face à un parti d’opposition séditieux – à savoir, les couper du pouvoir et les forcer à se comporter. Les démocrates pourraient déclarer tous les traîtres inéligibles à un poste national, convoquer un Congrès patriote composé uniquement de personnes qui n’ont pas commis d’insurrection contre le gouvernement américain et utiliser ce pouvoir pour rétablir la démocratie. Le raisonnement ici est très simple. Tous les membres du Congrès prêtent serment de protéger et de défendre la Constitution, qui établit une forme républicaine de gouvernement. L’intérêt d’une république est que les concours de pouvoir sont menés à travers un cadre de règles et d’élections démocratiques, où tous les partis acceptent de respecter le résultat, qu’ils perdent ou gagnent. De plus, la prémisse de ce procès était complètement absurde – arguant en fait que les États ne devraient pas être autorisés à fixer leurs propres règles électorales si cela signifie que plus de démocrates peuvent voter – et ne fournit aucune preuve de fausses allégations de dizaines de milliers d’exemples d’électeurs. fraude. En effet, plusieurs des représentants qui soutiennent le procès ont eux-mêmes été élus par les votes mêmes qu’ils disent désormais frauduleux. Le remède proposé – avoir des législatures dominées par les républicains dans seulement les quatre États qui ont donné à Biden sa marge de victoire pour sélectionner les électeurs de Trump – serait un vol d’élections pur et simple.En d’autres termes, ce procès, même s’il n’a pas réussi, est un tentative flagrante de renverser le système constitutionnel et d’imposer par des moyens autoritaires la règle d’un criminel corrompu dont l’incompétence stupide a fait des centaines de milliers d’Américains tués. C’est un « abus séditieux du processus judiciaire », comme l’ont écrit conjointement les États de Géorgie, de Pennsylvanie, du Michigan et du Wisconsin dans leur réponse au Texas qui tente de voler ses élections. stipule que les insurgés qui violent leur serment ne sont pas autorisés à siéger au Congrès. La section 3 du quatorzième amendement, rédigée pour exclure les traîtres de la guerre civile confédérée, stipule que «Nul ne peut être sénateur ou représentant au Congrès… qui… ayant déjà prêté serment, en tant que membre du Congrès… pour soutenir la Constitution des États, se seront engagés dans l’insurrection ou la rébellion contre le même[.] »La manière dont la Cour suprême a statué, ou si les républicains croient réellement leurs affirmations insensées, est sans importance. C’est toujours une insurrection même si cela ne fonctionne pas. Les démocrates auraient tous les droits, à la fois en vertu de la Constitution et en vertu du principe de souveraineté populaire décrit dans la Déclaration d’indépendance, pour convoquer un Congrès sans traîtres (comprenant également des actes similaires commis par des sénateurs républicains comme Lindsey Graham, David Perdue, Kelly Loeffler et d’autres), et adopter les lois qui seraient nécessaires pour préserver la république américaine. pourrait inclure un vote populaire national pour décider de la présidence, des protections à toute épreuve des droits de vote, une interdiction de gerrymandering aux frontières nationales ou des districts d’État, une représentation complète des citoyens de DC et de Porto Rico, des réglementations sur les plates-formes Internet qui enflamment l’extrémisme politique violent, un un cadre juridique clair pour le transfert de pouvoir qui met fin à la période du canard boiteux, etc., les États seraient contraints d’accepter ces Les mesures prises avant de pouvoir remplacer leurs représentants et sénateurs traîtres. Si la Cour suprême s’y oppose, d’autres juges pro-démocratie peuvent être ajoutés. Ce ne serait pas non plus la première fois qu’une telle chose se produirait. Immédiatement après la guerre civile, le Congrès républicain radical a refusé de siéger des délégations des anciens États rebelles jusqu’à ce qu’elles soient satisfaites des progrès de la reconstruction. Les États du Sud ont été contraints de ratifier les quatorzième et quinzième amendements – qui garantissaient une procédure régulière et le suffrage universel masculin – avant que leurs délégations au Congrès ne siègent. (En conséquence, ces délégations comprenaient de nombreux représentants noirs, jusqu’à ce que la reconstruction soit renversée.) Il est pratiquement impossible d’imaginer les fossiles anciens et timides qui dirigent le Parti démocrate, même en considérant ce genre de chose (bien que remarquablement, le représentant Bill Pascrell de New Jersey a) parce que cela exigerait du courage, de la vision et un compte honnête avec l’état alarmant de la nation. Ce ne serait pas illégal, mais ce serait un pas au-delà du procéduralisme juridique étroit et dans les eaux inexplorées de l’innovation politique agressive et de la volonté brute de puissance. Il pourrait éventuellement déclencher des troubles armés dans plusieurs États, mais il n’est pas difficile de voir où va la trajectoire conservatrice actuelle. Alors que les républicains élus ont tenté d’annuler l’élection en utilisant des méthodes de plus en plus flagrantes, les grands experts conservateurs réfléchissent à l’idée de la sécession, comme l’ont fait leurs ancêtres cracheurs de feu traîtres il y a 160 ans. Le mensonge selon lequel Biden a volé les élections est maintenant un dogme officiel du GOP. De même, ce n'est pas un hasard si le Parti républicain ignore la pandémie mortelle (sinon propage activement le virus) alors qu'il tente de renverser la Constitution. Ils ont le sentiment qu'ils peuvent ignorer en toute sécurité le bien-être du peuple américain, car ils ne sont pas responsables devant eux. ou (beaucoup plus probable) les démocrates abandonneront tout simplement et se laisseront vaincre. Pourtant, ce pays a été fondé par des gens qui pensaient qu'il valait la peine de mettre leur vie en danger pour se débarrasser de la tyrannie. Peut-être qu'un peu de cet esprit peut être retrouvé.