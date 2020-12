John le Carré, un espion devenu romancier devenu le principal écrivain de fiction d’espionnage en anglais, est décédé à 89 ans.

L’agence littéraire du Carré, Curtis Brown, a déclaré dimanche qu’il était décédé samedi à Cornwall, dans le sud-ouest de l’Angleterre, des suites d’une courte maladie. La mort n’était pas liée au COVID-19.

Né David Cornwell, Le Carré a travaillé pour les services de renseignement britanniques avant de transformer son expérience en fiction dans des œuvres telles que «Tinker Tailor Soldier Spy» et «The Spy Who Came in from the Cold».

