C’était en décembre 1996 et mon père venait d’acheter un exemplaire du thriller d’espionnage nouvellement publié de John le Carré, The Tailor Of Panama. Quand il vit que le héros du livre portait presque le même nom de famille que lui, il sourit.

Mais plus il lisait, plus les coïncidences commençaient à s’accumuler, et au moment où il avait atteint la fin, il était étonné. Ce n’était pas un conte d’espionnage fictif, se dit-il. C’était l’histoire de la vie de son propre père.

Papa était étonné mais aussi en colère. Il savait que son père travaillait pour les services secrets de renseignement, également connus sous le nom de MI6, pendant la Seconde Guerre mondiale, mais lorsqu’il avait tenté de se procurer une copie de son dossier, on lui avait dit qu’il n’existait pas.

Le Carré était également un espion, travaillant à la fois pour le MI5 et le MI6, une formation au sérieux de l’espionnage qui figurait en grande partie dans les nécrologies de l’auteur, décédée il y a huit jours à l’âge de 89 ans.

Le Carré avait-il eu accès aux papiers de mon grand-père et les avait-il pillés pour son livre? Il ne semblait y avoir aucun doute à ce sujet. Mon père a envoyé une lettre aux éditeurs exigeant une «explication complète et immédiate».

Il n’a pas eu à attendre longtemps pour une réponse.

Le Tailor Of Panama a figuré au sommet des listes des best-sellers pendant des mois. Beaucoup l’ont classé aux côtés des plus grandes œuvres du Carré comme The Spy Who Came In From The Cold et Tinker, Tailor, Soldier, Spy. Bien que, cette fois, le décor d’après-guerre plus familier du Carré – Londres détrempé par la pluie et les forêts gelées de Mitteleuropa – a fait place à la chaleur tropicale de l’Amérique centrale.

Harry Pendel, le personnage principal, a une entreprise de couture réussie à Panama City, mais il est aussi un ancien condamné et un conteur de grandes histoires, et une grande partie de sa vie passée est une invention de sa propre fabrication. Lorsqu’un agent du Old Etonian MI6 nommé Andy Osnard découvre la vérité sur son passé et le fait qu’il est très endetté, il offre à la fois discrétion et aide financière si Pendel accepte de fournir des renseignements à Londres.

Le tailleur est d’accord, mais les informations qu’il fournit sur une révolution imminente sont en grande partie fictives. Cependant, sa vie imaginaire commence bientôt à devenir trop réelle. Les gens commencent à mourir. Finalement, les gouvernements britannique et américain utilisent ses mensonges pour justifier une invasion.

Le livre a également engendré un film acclamé en 2001 avec Geoffrey Rush, lauréat d’un Oscar dans le rôle de Harry Pendel, et l’ancien James Bond, Pierce Brosnan, dans le rôle d’Osnard.

Mon grand-père n’avait jamais été un fantasme criminel comme Harry Pendel mais il était presque certainement un espion. Harry Pendel avait vécu au Panama. Mon grand-père, George Pendle, avait vécu au Paraguay. Harry Pendel avait dirigé une entreprise de couture nommée Pendel & Braithwaite, connue sous le nom de P&B. George Pendle avait dirigé une entreprise de textile nommée Pendle & Rivett, connue sous le nom de P&R. Harry Pendel était en relation étroite avec les ministres du gouvernement panaméen. George Pendle était en relation étroite avec les ministres du gouvernement paraguayen.

Pendel et Pendle étaient des expatriés britanniques qui avaient épousé des femmes latino-américaines avec des sœurs exotiques qui possédaient toutes deux des fermes en faillite qu’elles avaient été forcées de vendre. Et le plus révélateur de tous, Pendel et Pendle avaient tous deux été recrutés par des anciens Etoniens pour travailler comme espions pour les services secrets. Les similitudes spécifiques étaient si nombreuses qu’elles défiaient sûrement la simple coïncidence.

À la fin de sa vie – il est décédé en 1977 – mon grand-père était devenu un auteur et diffuseur respecté sur l’Amérique du Sud. Mais il fut un temps à la fin des années 1930 et au début des années 1940, alors que la guerre faisait rage en Europe, où ses activités étaient enveloppées de mystère et le restaient, même pour sa famille.

Dans la mesure où ils pouvaient établir, il avait été recruté dans les services secrets à Londres par le futur ambassadeur britannique en Uruguay, Sir Eugen Millington-Drake, un vieil Etonien. Parlant couramment l’espagnol et l’allemand, mon grand-père avait reçu l’ordre de se rendre au Paraguay sous prétexte d’être membre du British Council et de se frayer un chemin dans la confiance d’une colonie d’Allemands vivant dans le pays. Cela comprenait plusieurs nouveaux arrivants politiques et militaires.

Mais comment le faire?

L’histoire était qu’il séjournait dans un hôtel de la capitale paraguayenne d’Asuncion où vivaient de nombreux Allemands, quand il a remarqué que l’un d’eux avait un singe de compagnie qui aimait voler des objets brillants.

Il posa sa montre de poche sur le rebord de sa fenêtre où le singe pouvait facilement la voir. Comme prévu, l’animal a volé la montre, permettant à mon grand-père de se rendre dans la chambre de son propriétaire et de s’enquérir poliment de son retour. Une amitié facile avec les Allemands a suivi.

Grâce à son nouvel ami et à ses relations, mon grand-père aurait découvert des informations cruciales sur les plans navals allemands dans la région, y compris la localisation du cuirassé de poche allemand Admiral Graf Spee qui sillonnait les navires marchands alliés en train de couler dans l’Atlantique.

Cela a conduit directement à la bataille de River Plate, la première bataille navale de la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle Graf Spee a été détruit. C’était une énorme victoire alliée, et ma famille était convaincue que mon grand-père avait joué un rôle crucial.

Mais où était la preuve? Tout ce que nous avions, c’était les chuchotements et une photographie signée de Millington-Drake inscrite: «To Pendle of Paraguay».

Deux jours après que mon père ait écrit sa lettre aux éditeurs du Carré, il a reçu une réponse de huit pages de l’auteur lui-même. Il avait été envoyé de sa maison au sommet d’une falaise à Cornwall et était écrit sur du papier en-tête avec le vrai nom du romancier, David Cornwell.

Il était clair que la lettre de mon père avait choqué l’auteur. «J’ai été aussi étonné et affligé par votre lettre que vous semblez l’être par mon roman», écrit-il. Il a dit qu’il avait immédiatement pensé que la lettre de mon père était un canular ou un escroquerie, mais qu’il ne pouvait pas comprendre quel pourrait être l’angle.

HOME TRUTH: La grande propriété du Buckinghamshire appartenant à George Pendle que le Carré passera dans les années 1960

Donc, en supposant que mon père disait la vérité, il a continué en écrivant: « Je vous demande sincèrement d’accepter que moi aussi je dis la vérité absolue: je n’ai jamais entendu parler de votre père … Harry Pendel est entièrement une créature à moi imagination.’

Le Carré a écrit qu’il était vrai qu’il avait travaillé pour le renseignement britannique et que nous pourrions donc penser que l’histoire de mon grand-père lui avait «filtré». Mais il a ensuite déclaré que c’était «impossible» car son travail avec le MI6 n’avait aucun lien avec les Amériques et «les informations ne se propageaient pas d’une section régionale à une autre».

Il a également écrit que parce que le service de mon grand-père avait eu lieu bien avant sa propre carrière, il ne pouvait pas avoir de pertinence pour tout ce qui traversait son bureau pendant son temps dans les services secrets.

Il a admis que les similitudes restantes étaient suffisantes pour le laisser «consterné» et seraient «circonstancielles, irréfutables devant les tribunaux», mais a insisté sur le fait qu’il s’agissait de «coïncidences de dimensions extraordinaires».

Il a poursuivi en expliquant que s’il avait sciemment utilisé l’histoire de mon grand-père, il aurait dû mentir à son avocat, mentir à ses éditeurs, enfreindre la loi sur les secrets officiels et «risquer la colère de mes anciens maîtres».

Plus convaincant, il a suggéré que s’il avait emprunté l’histoire, «le moins que j’aurais fait, sûrement, c’était de changer le nom de votre père plus radicalement que de simplement réorganiser les deux dernières lettres!

Le Carré, le maître de la dissimulation, qui, selon ses nécrologies, était presque une seconde nature, disait-il la vérité dans ce cas? Son biographe, Adam Sisman, qui le connaissait peut-être aussi bien que n’importe qui pourrait, pense qu’il l’était.

«Je suis habitué aux tromperies de David, qui sont nombreuses», me dit-il. Et cette lettre a pour moi la sonnerie de la sincérité. Je pense qu’il était vraiment étonné.

Sisman dit que le Carré a dessiné ses intrigues et ses personnages de partout, et les a ensuite assemblés. Par exemple, son célèbre maître espion acharné George Smiley était un mélange de son ancien collègue du MI5, John Bingham, à qui il a « emprunté » de nombreux petits gestes spécifiques – comme polir ses lunettes au bout de sa cravate – et de son ancien professeur d’université. , Vivian Green, dont il a pris le personnage de Smiley.

Cependant, il y a eu un autre incident qui rend le lien entre la Pendel du Carré et mon grand-père si plausible.

Lorsqu’un officier du renseignement du nom de David Smiley s’est approché du Carré et lui a demandé s’il avait utilisé son nom pour son espion – ses fils étaient allés à Eton à l’époque où le Carré y était enseignant – l’auteur n’a pas pu fournir de réponse définitive. «Peut-être que j’ai pincé votre nom de la liste de l’école, mais cela n’aurait été que inconsciemment. S’il l’a fait, il n’a même pas changé les deux dernières lettres.

Selon Sisman, beaucoup de gens se sont vus dans les livres du Carré, mais il est significatif qu’au cours de toutes ses années d’écriture, la seule personne à avoir sérieusement menacé de poursuivre l’auteur pour avoir utilisé leur histoire sans permission était son propre père, Ronnie Cornwell, un conman, qui hante de nombreux romans du Carré sous une forme ou une autre.

Mon père a été naturellement déçu par la lettre du Carré. Le tailleur de Panama avait semblé ouvrir une porte sur le passé secret de son père – seulement pour que le Carré la claque. Face à un refus aussi énergique, la correspondance s’est terminée. Mon père est décédé il y a deux ans, ne sachant toujours pas la vérité.

Peut-être était-ce vraiment une coïncidence extraordinaire, comme le disait le Carré. Mais il y avait quelque chose dans la force de sa réfutation qui ne convenait jamais tout à fait à notre famille.

Le Carré lui-même avait toujours envoyé des messages contradictoires sur le rapport d’un écrivain à la vérité. Lorsque The Tailor Of Panama a été publié, il a déclaré: «Quiconque dans le domaine de la création… a un sentiment de culpabilité à l’idée de se tromper avec les faits, de commettre un vol, que toute la vie est importante pour vos fabulations. C’était certainement la position de Harry Pendel.

Était-ce aussi celui du Carré?

Peu de temps après sa mort, Radio 4 a rejoué une de ses interviews.

Dans ce document, l’auteur a expliqué comment, au début des années 1960, il vivait à Great Missenden, dans le Buckinghamshire. Chaque matin, se souvenait-il, il descendait la colline jusqu’à la gare et évoquait ses premiers romans d’espionnage dans le train à destination de Londres sur le chemin du travail au MI5.

Maintenant, c’était à mon tour d’être surpris. Car il y avait une grande maison au sommet de cette colline nommée Bocken, qu’il aurait passé tous les jours.

C’était, à cette époque, la maison familiale de mon grand-père, George Pendle.