John Krasinski s’inquiétait de savoir si son mariage avec Emily Blunt était «en danger» au milieu de la scène «A Quiet Place II» | Films Actualités

Washington: L’acteur américain John Krasinski, dans une récente conversation, a parlé d’une scène en particulier de « A Quiet Place Part II » et de la façon dont il pensait que cela aurait pu lui coûter son mariage avec sa femme, Emily Blunt.

Selon le magazine People, l’acteur-réalisateur de 41 ans est apparu pour une interview avec USA Today pour la promotion du film et a décrit la scène qui l’a fait s’inquiéter pour son mariage.

La suite remonte au passé dans une scène, à une époque où le personnage de Krasinski est toujours en vie. Alors que les monstres du film commencent leurs attaques inaugurales, le personnage de Blunt est obligé de conduire une voiture en marche arrière dans une rue bondée alors qu’un bus de la ville se dirige vers elle.

La scène, a rapporté USA Today, a été répétée pendant trois semaines par l’équipe de cascadeurs avant le tournage, mais l’acteur anglais de 38 ans Blunt a décidé d’improviser son rôle à la place.

Krasinski a rappelé au point de vente: « J’ai dit: » Voulez-vous répéter cela une fois? « Et elle a dit: » Non, je veux que vous obteniez la vraie réaction. Donc ce plan est ce qui est dans le film: C’était la première fois elle n’a jamais été dans cette voiture, et ce bus vient en fait vers elle à 40 milles à l’heure. »

« Au moment où je fermais la porte et avant d’appeler à l’action, je me suis dit : ‘Est-ce que je viens de mettre mon mariage en jeu ? Cela pourrait très mal se passer pour de nombreuses raisons' », a ajouté l’alun de ‘The Office’.

Tel que rapporté par le magazine People, réalisé par Krasinski et mettant en vedette sa femme, le film est la suite du succès au box-office de 2018 « A Quiet Place ». Il voit la famille Abbott survivante s’aventurer loin de sa ferme détruite dans le monde extérieur à la recherche d’autres survivants après que des monstres aient dévasté leur maison. ‘A Quiet Place Part II’ ouvre ses portes dans les salles vendredi.