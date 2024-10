John Krasinski revient dans le film « Jack Ryan »

Jack Ryan de Tom Clancy, la série d’aventures qui s’est révélée être un succès pour Amazon MGM, se dirige vers le cinéma.

La société développe un long métrage qui verra le vedette de la série, John Krasinski, reprendre le rôle principal de l’intrépide analyste de la CIA. Wendell Pierce (Le fil) devrait également revenir, tandis que Michael Kelly (Château de cartes) est également en négociations pour revenir.

Andrew Bernstein, qui a été producteur exécutif et réalisateur de la deuxième saison de la série, dirigera le long métrage, dont le scénario est écrit par Aaron Rabin, qui a été co-producteur exécutif et scénariste de la quatrième saison.

Jack Ryan était basé sur les personnages et le soi-disant « Ryanverse » créés par l’auteur Clancy, mais placés dans les temps modernes. Elle a duré quatre saisons sur Amazon Prime Video, où elle est classée parmi les trois séries Prime les plus regardées au monde.

Krasinski et Allyson Seeger produisent le long métrage via leur bannière Sunday Night. Andrew Form produit également.

Ryan est produit en association avec Paramount Pictures et Skydance. David Ellison et Dana Goldberg de Skydance seront les producteurs exécutifs aux côtés de John Kelly et Carlton Cuse.

Bernstein, qui fut l’un des principaux réalisateurs de Netflix Ozarka récemment réalisé plusieurs épisodes de Bienvenue à Derry pour HBO et a travaillé sur la première saison de Le diplomate pour Netflix. Il est remplacé par CAA, Industry Entertainment Partners et McKuin Frankel.

Rabin a récemment travaillé sur Personne 2le thriller d’action avec Bob Odenkirk actuellement en postproduction chez Universal. Sa spécification Tours a atterri sur la liste noire 2020. Il est remplacé par CAA et Untitled.

Krasinski, qui est également un cinéaste accompli, a récemment écrit, produit et réalisé le film fantastique familial SIdans lequel il a joué aux côtés de Ryan Reynolds. Lui et sa bannière ont également produit Un endroit calme : premier jourune extension de sa célèbre franchise de longs métrages de créatures. Krasinski est remplacé par WME et Schreck Rose.

Pierce est remplacé par Paradigm Talent Agency et Frankfurt Kurnit, tandis que Kelly est remplacé par WME, Liebman Entertainment et Schreck Rose.