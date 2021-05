John Krasinski et le Tense attendent ‘A Quiet Place Part II’

Dans la nuit du 8 mars 2020, John Krasinski célébrait la sortie imminente de son nouveau thriller post-apocalyptique, «A Quiet Place Part II», qu’il a écrit et réalisé. Il a fièrement foulé le tapis rouge pour sa première au Rose Theatre alors qu’il posait pour des photos avec Emily Blunt, sa femme et la star du film. Il a dit à la foule de Jazz at Lincoln Center à quel point il était excité de partager le film avec eux et, sous peu, avec le public partout.







Au lieu de cela, dans les jours qui ont suivi, le monde s’est transformé en une sorte de film d’horreur lui-même. Un ennemi invisible a conduit les gens à l’isolement; des localités autrefois prospères sont devenues vides et des industries entières ont été mises en attente. La sortie de «A Quiet Place Part II» a été reportée.

Krasinski passait ce temps à penser principalement à la sécurité de sa famille, mais lorsqu’il envisageait l’état incertain de son industrie, il se demandait également ce qu’il adviendrait de son film.

«C’était juste la circonstance la plus bizarre», m’a-t-il dit récemment. «Quel est le sort de ce film? Quand les gens le voient-ils? Comment le voient-ils? Fais ils le voient? Cela a commencé à devenir assez étrange.