Comment Jim Halpert réagirait-il à cela SNL faire sesh?

John Krasinski a fait ses débuts d’hébergement sur NBC Saturday Night Live et lors de son monologue d’ouverture, plusieurs membres de la distribution l’ont interrompu pour l’encourager à agir davantage comme son ancien rôle d’évasion de Le bureau et aller jusqu’à «embrasser Pam».

Pete Davidson lui a expliqué qu’il pensait qu’en raison de la pandémie de coronavirus, les personnes coincées à la maison cette année dernière ont regardé l’émission de manière excessive sur les services de streaming, croient que son personnage et son amour sont réels et « ont vraiment besoin que quelqu’un soit Pam . » Krasinski s’est donc mobilisé pour donner aux gens ce qu’ils voulaient, et lui et Davidson ont simulé un baiser passionné pendant trois secondes.

« Cela faisait vraiment du bien », a déclaré l’hôte. « Wow, merci Pam. »