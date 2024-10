John Krasinski dirigera le nouveau film de Jack Ryan, annonce du réalisateur

Un nouveau film de Jack Ryan verra la star de The Office et le réalisateur de A Quiet Place, John Krasinski, reprendre son rôle de la série à succès Prime Video.

Amazon MGM développe un nouveau film sur Jack Ryan qui servira de suite à l’émission télévisée. On ne sait pas encore si le film sortira en salles ou s’il sera réalisé pour Prime Video, où les quatre saisons ont été diffusées. L’émission a été un succès pour le streamer, qui fait partie des trois séries les plus regardées de Prime Video.

Qui est impliqué dans le film Jack Ryan ?

Non seulement Krasinski reviendra, mais Wendell Pierce et Michael Kelly sont également en négociations pour revenir pour le film. Les acteurs et l’équipe mettront en vedette de nombreux visages familiers, car Andrew Bernstein, qui a réalisé la deuxième saison, réalisera le film écrit par Aaron Rabin, qui était scénariste de la quatrième saison de la série. Bernstein a également travaillé sur des émissions acclamées telles que The Diplomat, Ozark et Foundation.

Le nouveau film de Jack Ryan est produit par Krasinski et Allyson Seeger pour Sunday Night et Andrew Form. Les producteurs exécutifs sont David Ellison et Dana Goldberg de Skydance, ainsi que John Kelly et Carlton Cuse.

« En tant que nouveau directeur adjoint par intérim de la CIA, Jack Ryan est chargé de déterrer la corruption interne et, ce faisant, de découvrir une série d’opérations secrètes suspectes qui pourraient révéler la vulnérabilité du pays », indique le synopsis de la saison 4. et l’équipe enquête sur l’ampleur de la corruption, il découvre une réalité bien pire – la convergence d’un cartel de la drogue avec une organisation terroriste – révélant finalement une conspiration beaucoup plus proche de chez lui et mettant à l’épreuve la croyance de notre héros dans le système pour lequel il s’est toujours battu. protéger. »

Les quatre saisons de Jack Ryan sont actuellement diffusées sur Prime Video et disponibles en 4K, Blu-ray et DVD. Un spin-off est actuellement en développement.

(Source: THR)