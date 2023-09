John Koziol renverse Don Lockhart en tant que maire de Marengo – Shaw Local

MARENGO – Marengo verra un nouveau leadership pour les quatre prochaines années après que les électeurs ont décidé d’élire John Koziol au poste de maire, selon les résultats officieux du vote de mardi.

« Je suis honoré et fier que les citoyens me fassent confiance », a déclaré Koziol. « Je ferai de mon mieux pour défendre tout ce que j’ai dit que j’allais accomplir et changer les choses. »

Trois d’entre eux se sont battus pour le poste lors de ce cycle électoral : le président sortant Don Lockhart, le successeur Koziol et le challenger John Ariant.

Koziol a gagné avec un total de 479 voix.

Lockhart, deuxième, a suivi avec 391 voix, et Ariant avec 230 voix.

Les 1er et 4ème quartiers étaient également à gagner.

Mardi soir, la sortante Nicole DeBoer et son challenger Raymond Knake n’étaient séparés que par deux voix, DeBoer à 161 et Knake à 159.

L’échevin du premier quartier, Dennis Hammortree, a pris une petite avance sur son challenger James Regelin avec 130 voix contre 114 pour Regelin.