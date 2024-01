John Kirby, du Conseil de sécurité nationale, explique comment les États-Unis pourraient réagir à une attaque meurtrière en Jordanie

Après l’attaque de drone dimanche contre un avant-poste militaire américain au Moyen-Orient tué trois militaires américains et fait des dizaines d’autres blessés, un haut responsable de l’administration Biden a déclaré que les États-Unis feraient « absolument » ce qui est nécessaire pour leur défense. Mais il a également souligné que prévenir un conflit régional plus large était une priorité.

“Nous ne sommes pas intéressés par un conflit plus large dans la région, nous ne cherchons pas une autre guerre, mais nous ferons absolument ce que nous devons faire pour nous protéger”, a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil national de sécurité du Parlement blanc. House, a déclaré lundi dans une interview sur “CBS Mornings”.

Les commentaires de Kirby interviennent alors que l’escalade des attaques contre les forces américaines stationnées au Moyen-Orient, à la suite de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, suscite des inquiétudes quant à l’implication de l’Iran et de ses mandataires. Dimanche, trois soldats américains ont été tués et au moins 34 autres blessés lorsqu’une frappe aérienne de drone a frappé une base militaire américaine dans le nord-est de la Jordanie, près de la frontière syrienne, ont déclaré l’armée américaine et le président Biden. La Jordanie est un allié des États-Unis.

M. Biden a déclaré dans un communiqué publié après l’attaque que « des groupes militants radicaux soutenus par l’Iran opérant en Syrie et en Irak » étaient à l’origine de cette attaque, et a noté que les États-Unis « demanderont des comptes à tous les responsables au moment et de la manière qui nous conviennent ». choisir.”

Cette photo satellite de Planet Labs PBC montre la base militaire connue sous le nom de Tower 22, dans le nord-est de la Jordanie, le 12 octobre 2023. Des responsables américains ont déclaré que c’était le site d’une frappe de drone le 28 janvier 2024, qui a tué 3 soldats américains et des dizaines d’autres ont été blessés. Planète Labs PBC/AP



Cette grève semble être l’attaque la plus meurtrière contre des militaires américains depuis 13 Américains ont été tués lors d’un attentat suicide à Kaboul en 2021, alors que les troupes américaines se retiraient d’Afghanistan.

Cela s’est produit avant l’aube dans un avant-poste militaire américain appelé Tower 22, où sont stationnés environ 350 membres de l’armée et de l’air américaines, selon le ministère de la Défense. Les soldats tués et blessés se trouvaient dans leurs casernes, “et étant donné l’heure, il est fort probable que beaucoup, sinon la totalité, étaient dans leur lit”, a déclaré Kirby.

“Nous pensons qu’il s’agissait d’une seule attaque de drone”, a-t-il déclaré, ajoutant que les responsables américains “essayaient toujours d’obtenir plus d’informations” sur ce qui s’était exactement passé. Kirby a noté que le nombre de blessures liées à l’attaque pourrait potentiellement augmenter, “par exemple, si certains d’entre eux présentent des symptômes de commotion cérébrale, ce qui suggérerait peut-être un traumatisme crânien”.

Il ne s’agit que de l’attaque la plus récente impliquant des groupes militants soutenus par l’Iran depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. du Yémen Les rebelles Houthis soutenus par l’Iran ont attaqué des navires dans la mer Rouge et, en réponse, les États-Unis ont commencé le mois dernier à mener des frappes aériennes sur des cibles houthistes au Yémen. Vendredi, des militants houthis ont lancé un missile vers un navire de guerre américain, l’USS Carney.

Les républicains du Congrès ont appelé l’administration Biden à riposter contre l’Iran à la suite de l’attaque de la tour 22, le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, affirmant que les États-Unis « doivent envoyer un message clair à travers le monde : les attaques contre nos troupes ne seront pas tolérées ». ” Le sénateur Lindsey Graham a déclaré : « Frappez l’Iran maintenant. … Frappez-les fort. »

Kirby a déclaré à “CBS Mornings” qu’il n’avait aucune nouvelle mesure à annoncer pour le moment.

“Le président a ajouté des capacités militaires au Moyen-Orient”, a déclaré Kirby. “Je n’ai aucun changement de posture de force à annoncer aujourd’hui, mais je peux vous assurer qu’il prendra les décisions en tant que commandant en chef, le cas échéant, pour s’assurer que nous pouvons continuer à nous défendre.”

Il a également reconnu le « comportement déstabilisateur » de l’Iran.

“Je vous dirais que nous sommes certainement conscients du comportement déstabilisateur des actions de l’Iran, de la façon dont ils soutiennent ces groupes, ces milices, la Syrie, les attaques maritimes qu’ils autorisent les Houthis”, a déclaré Kirby. “Nous sommes conscients de leur comportement déstabilisateur et de l’influence qu’ils exercent dans la région.”

La Maison Blanche a déclaré que M. Biden avait été informé de l’attaque après qu’elle s’est produite dimanche matin et qu’il avait rencontré des responsables de l’administration, dont le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et le secrétaire d’État Antony Blinken, plus tard dans la journée.

Lors d’un événement en Caroline du Sud dimanche après-midi, le président a déclaré : « Nous avons perdu trois courageux soldats lors d’une attaque contre l’une de nos bases. Et je demande une minute de silence pour nos trois soldats tombés au combat. répondre.”

