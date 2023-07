L’envoyé américain pour le climat John Kerry et le Premier ministre chinois Li Qiang assistent à une réunion au Grand Palais du Peuple à Pékin le 18 juillet 2023.

Les États-Unis et la Chine sont également les plus grands pollueurs du monde. Ces dernières semaines, les températures mondiales ont atteint des records.

La visite de Blinken a apporté un dégel à des relations de plus en plus glaciales dans lesquelles les pourparlers sur le climat, l’un des rares domaines de coopération, ont même vu une suspension temporaire.

Environ une semaine plus tôt, Li avait rencontré la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, dans le même bâtiment. Fin juin, le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken y a également rencontré le président chinois Xi Jinping.

« Maintenant, nous sommes dans un endroit où, grâce aux efforts du président Biden et du président Xi pour essayer de stabiliser la relation, nous pouvons maintenant, je l’espère, faire des progrès d’ici la réunion aux Émirats arabes unis, en décembre, de la COP 28, « , a déclaré Kerry mardi, lors d’un discours d’ouverture lors d’une rencontre avec le Premier ministre chinois Li Qiang.

Notre espoir est maintenant que cela pourrait être le début d’une nouvelle définition de la collaboration et la capacité de résoudre les différences entre nous.

« Biden est très attaché à la stabilité au sein de cette relation et également à la réalisation d’efforts ensemble, qui peuvent faire une différence significative dans le monde », a déclaré Kerry.

Plus tôt mardi, Kerry a également mis l’accent sur la stabilité lors de sa rencontre avec le plus haut diplomate chinois, Wang Yi.

« Il incombe à la Chine, aux États-Unis et à tous les pays du monde de renforcer la coordination avec consensus et rapidité d’action », a-t-il déclaré, selon une traduction officielle de ses propos en mandarin.

Il a déclaré que les deux pays pouvaient résoudre les problèmes tant que le dialogue était basé sur « l’égalité » et le « respect mutuel ».

« Bien sûr, pousser à la coopération sur le changement climatique s’inscrit dans le cadre plus large des relations sino-américaines », a déclaré Wang, selon une traduction CNBC du mandarin.

Les tensions entre les États-Unis et la Chine se sont également propagées à la technologie, les efforts américains visant à limiter l’accès chinois à la technologie des semi-conducteurs haut de gamme.

Les pourparlers sur le climat entre les États-Unis et la Chine ont été temporairement suspendus après que la présidente de l’époque, Nancy Pelosi, s’est rendue à Taïwan en août de l’année dernière, provoquant la colère de Pékin.

Suite aux dernières visites de hauts responsables américains à Pékin, des responsables chinois de haut niveau devraient se rendre aux États-Unis à une date non précisée.

Depuis son arrivée à Pékin dimanche, Kerry s’est concentré sur les discussions avec son homologue climatique Xie Zhenhua. Kerry doit partir mercredi.

Les parties de réunions ouvertes à la presse ont été tendues.

Lors de la rencontre avec le Premier ministre chinois, Kerry a évoqué un rapport indiquant une température de 52 ° C (125,6 ° F) en Chine quelques jours plus tôt. Li est intervenu pour demander s’il s’agissait d’un bulletin météo officiel ou de « petits » médias, et s’il s’agissait d’une lecture au sol ou aérienne.

» Oh. Eh bien, ce n’est peut-être pas le cas, » dit Kerry. Il a dit qu’il avait vu les informations à la télévision et que son argument concernait le taux de changement et les prévisions pour l’avenir.

Agence de presse chinoise gérée par l’État a déclaré lundi qu’une température enregistrée « automatiquement » par une station météorologique locale a montré que le canton de Sanbao au Xinjiang avait atteint un record de 52,2°C dimanche.