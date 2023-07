John Kerry s’envole pour la Chine pour parler à nouveau du climat au milieu des questions sur l’utilisation des avions

L’envoyé spécial pour le climat John Kerry est arrivé dimanche en Chine avant les pourparlers « approfondis » prévus sur le changement climatique avec le gouvernement communiste du pays.

« Nous avons besoin d’une véritable coopération », a déclaré Kerry avant le voyage la semaine dernière, selon le New York Times. « La Chine et les États-Unis sont les deux plus grandes économies du monde et nous sommes également les deux plus grands émetteurs. Il est clair que nous avons la responsabilité particulière de trouver un terrain d’entente. »

Le voyage de Kerry intervient après qu’il a été fortement critiqué pour son utilisation d’un jet privé lors d’une audience de la commission des affaires étrangères de la Chambre la semaine dernière, où certains législateurs républicains ont accusé l’envoyé climatique d’hypocrisie.

Un porte-parole du département d’État a déclaré à Fox News Digital que Kerry « avait volé commercialement vers Pékin » sur un « vol aérien commercial commun », mais son bureau n’a pas encore répondu aux questions de suivi sur les détails, y compris toute compagnie aérienne potentielle.

Kerry est arrivé un jour avant les pourparlers avec les responsables chinois, qui devraient inclure des réunions avec le principal négociateur chinois sur le climat, Xie Zhenhua. Ce sera le deuxième voyage de Kerry en Chine dans son rôle d’envoyé spécial, après des entretiens privés avec ses homologues chinois en avril 2021 à la suite d’un sommet régional sur le climat.

« Il ne s’agit pas de la Chine. Ce n’est pas une opposition à la Chine », a déclaré Kerry après ces réunions. « Il s’agit de la Chine, des États-Unis, de l’Inde, de la Russie… un groupe de pays qui émettent une quantité assez importante. »

Lundi, Kerry a salué le « travail incroyable » que la Chine a fait sur les énergies renouvelables, selon un rapport du Washington Post, bien qu’il ait exhorté le pays à cesser de construire de nouvelles centrales électriques au charbon.

La Chine est le plus grand pollueur du monde, émettant plus de 10 065 millions de tonnes de CO2 en 2019, selon une analyse de Climate Trade. Ce nombre est presque le double des États-Unis, qui sont arrivés en deuxième position avec 5 416 millions de tonnes de CO2.

Kerry, quant à lui, a fait l’objet d’un examen minutieux de sa propre empreinte carbone, les législateurs républicains visant son utilisation de jets privés lors de l’audience de la semaine dernière.

« En fin de compte, le tsar du climat fait preuve d’hypocrisie climatique lorsque lui et sa famille ont laissé une empreinte carbone de 325 tonnes métriques de leur jet privé », a déclaré le représentant Cory Mills, R-Fla., à Fox News Digital après l’audience. . « Pendant ce temps, Kerry s’attend à ce que l’Américain moyen soit neutre en carbone et achète des choses comme des véhicules électriques peu fiables qu’il ne peut pas se permettre. »

Kerry s’est défendu lors de l’audience, affirmant que son utilisation d’un jet privé est « l’un des mensonges les plus outrageusement persistants que j’entende » et qu’il n’a jamais « personnellement » possédé un jet.

« La secrétaire Kerry n’a jamais possédé de jet privé, vole commercialement et travaille activement sur des initiatives comme la First Movers Coalition, qui a aidé de grandes compagnies aériennes comme Delta et United dans leur engagement à investir dans des carburants d’aviation durables qui réduisent la pollution à effet de serre tout en permettant aux Américains continuer à profiter des voyages », a déclaré un porte-parole de Kerry à Fox News Digital après l’audience.

Les audiences n’étaient pas la première fois que l’utilisation du jet privé de Kerry était examinée de près, avec une analyse de Fox News des données fédérales l’année dernière montrant que lui et sa famille avaient émis plus de 300 tonnes métriques de dioxyde de carbone depuis le début de l’administration Biden.

Depuis qu’il a été nommé envoyé pour le climat par le président Biden, Kerry a appelé les États-Unis à traiter « la crise climatique comme la menace urgente pour la sécurité nationale », plaidant pour une transition loin des combustibles fossiles et une poussée vers les sources d’énergie vertes.

Mais les critiques ont souligné que Kerry ne semble pas disposé à faire des sacrifices similaires, notamment en utilisant des jets privés.

« Voici le problème », a déclaré le représentant Mike Waltz, R-Fla, à Kerry lors de l’audience de la semaine dernière. « Ce n’est pas une sorte de piège partisan. Lorsque nous demandons aux Américains de faire de sérieux sacrifices, pendant la transition, pour le bien commun et que votre famille et/ou vous-même volez dans des jets privés, cela sent l’hypocrisie. C’est en fait nuit à votre cause. »