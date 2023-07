John Kerry se rendra à Pékin alors que les pourparlers américano-chinois sur le climat reprennent

« Lors des réunions avec [People’s Republic of China] responsables, le secrétaire Kerry vise à s’engager avec la RPC pour faire face à la crise climatique, notamment en ce qui concerne l’augmentation de la mise en œuvre et de l’ambition et la promotion d’une COP28 réussie », a déclaré le département d’État américain dans un communiqué. déclaration .

Blinken a ajouté les « longues discussions » que lui et Yellen avaient couvertes où les États-Unis et la Chine avaient de « profondes différences », ainsi que les domaines de coopération. « Cela va continuer », a-t-il déclaré.

Les États-Unis et la Chine ont indiqué qu’ils pouvaient coopérer sur le climat et la macroéconomie. Les pourparlers sur le climat ont été suspendus après que la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, s’est rendue à Taïwan en août. Son voyage avait provoqué la colère de Pékin, qui considère l’île démocratiquement autonome comme faisant partie de son territoire.

La température nationale moyenne en juin était de 0,7 degrés Celsius (33 degrés Fahrenheit) de plus qu’il y a un an – et le deuxième plus chaude du mois remontant à 1961, selon l’Administration météorologique chinoise.

Les températures maximales quotidiennes à Pékin ont approché 37,8 degrés Celsius (100 degrés Fahrenheit) ou plus au cours des dernières semaines. Différentes régions du pays ont également connu de fortes pluies ou averti des crues soudaines.

Pendant ce temps, les incendies de forêt au Canada en raison de la chaleur record et de la sécheresse ont envoyé de l’air enfumé sur New York et d’autres villes américaines.

Kerry, secrétaire d’État sous l’administration Obama, est devenu envoyé spécial présidentiel pour le climat en 2021 lors de l’investiture de Biden.

Divulgation : NBCUniversal est la société mère de MSNBC et CNBC.