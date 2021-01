L’envoyé spécial pour le climat John Kerry prend la parole après avoir été présenté par Joe Biden le 24 novembre 2020 à Wilmington, Deleware. | Mark Makela / Getty Images

Beaucoup craignaient que les États-Unis fassent des concessions désagréables à la Chine pour garantir des progrès en matière de changement climatique. Kerry dit que « cela n’arrivera pas. »

John Kerry, l’envoyé spécial du président Joe Biden pour les questions de changement climatique, vient de répondre à l’une des plus grandes préoccupations des premiers critiques à l’égard de la nouvelle administration: la Maison Blanche fera-t-elle des concessions désagréables à la Chine en échange de progrès sur les questions climatiques.

Lors d’un point de presse mercredi après-midi pour publier les nouveaux décrets de l’administration sur le changement climatique, Kerry a répondu définitivement à cette question: Non.

« De toute évidence, nous avons de sérieuses divergences avec la Chine », a déclaré l’envoyé lors du briefing de la Maison Blanche, citant comme exemples le vol de propriété intellectuelle de Pékin et l’agression en mer de Chine méridionale. «Ces questions ne seront jamais échangées contre quoi que ce soit qui ait à voir avec le climat. Ça ne va pas arriver. »

C’est une déclaration assez importante et qui, espérons-le, clarifie une controverse précoce sur les plans de politique étrangère de l’administration Biden.

Le changement climatique est une priorité absolue de Biden. Il en va de même pour la Chine.

En décembre, l’expert américain en politique étrangère Thomas Wright a écrit un article dans l’Atlantique avec une affirmation provocante: que Kerry donnerait la priorité à l’extraction de concessions liées au changement climatique de la Chine, et que cela réduirait au minimum les plans américains pour pousser Pékin sur le commerce, la sécurité et questions relatives aux droits de l’homme:

Selon trois personnes familières avec la pensée de Kerry, Kerry estime que la coopération avec la Chine est la clé du progrès sur le changement climatique et que le climat est de loin le problème le plus important dans les relations entre les États-Unis et la Chine. Kerry pense que le président américain devrait utiliser sa capitale politique pour faire pression sur Pékin sur ce sujet. Oui, les États-Unis doivent rester fermes lorsqu’ils ne sont pas d’accord avec Pékin, comme il le pense pendant son mandat de secrétaire d’État, mais tout le reste, y compris la concurrence géopolitique avec la Chine, est d’une importance secondaire par rapport à cette menace globale.

Anciens collaborateurs de Kerry et d’autres proches de lui ont nié que Wright ait décrit fidèlement la position de l’ancien secrétaire d’État. Pourtant, il a conduit de nombreux experts en politique étrangère de Washington, DC – en particulier ceux de droite – craindre de manière préventive que l’administration entrante de Biden serait plus douce pour la Chine de faire progresser le changement climatique.

C’était une préoccupation juste. Les États-Unis veulent que la Chine cesse de placer des millions de musulmans ouïghours dans les camps du Xinjiang, cesse le vol de propriété intellectuelle des entreprises américaines et cesse de harceler les alliés américains dans les eaux régionales. Si les États-Unis affaiblissaient leur répression sur l’une de ces questions afin que la Chine accepte de réduire les émissions de carbone, par exemple, beaucoup aux États-Unis et dans le monde pourraient ne pas considérer cela comme un bon commerce.

Mais l’envoyé pour le climat a maintenant déclaré que ces craintes étaient exagérées: l’administration Biden cherchera à la fois à rivaliser avec la Chine sur une myriade de problèmes et à travailler avec elle pour inverser les effets du changement climatique.

On ne sait pas si cette approche fonctionnera, et la Maison Blanche pourrait faire face à un scénario futur où elle envisagerait des compromis. La critique pourrait alors être justifiée. Pour l’instant, Kerry tente clairement de mettre fin à une controverse précoce sur ses propres opinions – et la politique étrangère de Biden en général.