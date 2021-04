L’envoyé américain pour le climat, John Kerry, a nié avoir transmis des informations sur les opérations militaires israéliennes en Syrie à son ancien homologue iranien, le ministre des Affaires étrangères Javad Zarif, qui a porté l’accusation dans des fuites audio, mettant en colère les critiques républicains.

Un enregistrement controversé divulgué dimanche au New York Times a capturé une discussion de longue haleine entre Zarif et l’économiste Saeed Leylaz. À un moment donné de la séance, le FM iranien a déclaré que Kerry l’avait informé que Tel Aviv avait mené plus de 200 frappes sur «Intérêts iraniens» en Syrie, une révélation que Zarif aurait appelée « étonnant. »

Il s’agit d’un acte criminel et John Kerry doit être immédiatement enquêté et poursuivi. Le président Biden doit immédiatement démettre John Kerry de tout poste gouvernemental ou consultatif. – Elise Stefanik (@EliseStefanik) 26 avril 2021

Enregistré le mois dernier et obtenu à l’origine par le média d’information farsi basé à Londres Iran International, l’audio divulgué a rapidement suscité des demandes de la part des législateurs républicains pour que Kerry démissionne, parmi lesquels les Sénateurs Dan Sullivan (Alaska) et Rick Scott (Floride). La représentante du GOP de New York, Elise Stefanik, est allée encore plus loin, affirmant que l’ancienne secrétaire d’État «Doit être immédiatement enquêté et poursuivi.»

Cependant, Kerry a pesé plus tard lundi soir pour rétablir les faits au milieu de la controverse, insistant sur le fait que les allégations sont « Absolument faux. »

« Cela ne s’est jamais produit – que ce soit lorsque j’étais secrétaire d’État ou depuis, » il ajouta.

Je peux vous dire que cette histoire et ces allégations sont sans équivoque fausses. Cela ne s’est jamais produit – que ce soit lorsque j’étais secrétaire d’État ou depuis. https://t.co/BTOdFE1khW – John Kerry (@JohnKerry) 26 avril 2021

Avant le démenti de Kerry, le porte-parole du département d’État, Ned Price, s’est précipité à la défense de l’envoyé pour le climat, déclarant aux journalistes lors d’un point de presse lundi qu’il ne pouvait pas parler à la « authenticité » ou alors « précision » de l’audio qui a fui, «Je voudrais juste dire que si vous revenez en arrière et regardez les reportages de presse de l’époque, ce n’était certainement pas un secret.» Price a vraisemblablement fait référence à un rapport de Reuters de 2018 qui indiquait également que Tel Aviv avait lancé 200 frappes contre des cibles iraniennes en Syrie au cours des deux dernières années, citant un haut responsable israélien.





Aussi sur rt.com

L’Iran dénonce les rapports « triés sur le volet » et « illégaux » de discussions classifiées selon lesquelles le ministre des Affaires étrangères a révélé des luttes de pouvoir avec l’armée







Téhéran, pour sa part, n’a pas contesté l’authenticité de l’enregistrement, bien qu’un porte-parole du ministère des Affaires étrangères ait fait valoir que la conversation à huis clos avait été divulguée. « illégalement » et que des portions avaient été «Cueillies à la cerise» à des fins politiques.

La fuite audio a fait surface alors que Washington et Téhéran continuaient de se rencontrer pour des pourparlers indirects à Vienne afin de relancer l’accord nucléaire de 2015 signé entre l’Iran et les puissances mondiales, dont l’ancien président américain Donald Trump s’est retiré unilatéralement en 2018, réimposant une série de sanctions paralysantes peu de temps après. Depuis lors, l’Iran a réduit ses propres engagements dans le cadre de l’accord, insistant sur le fait que l’administration Joe Biden doit honorer l’allégement des sanctions promis avant d’envisager de revenir au plein respect du pacte nucléaire.





Aussi sur rt.com

« Long chemin à parcourir » dans les pourparlers sur la reprise de l’accord nucléaire iranien, selon le département d’État américain alors que les négociations s’interrompaient







Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!