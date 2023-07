John Kerry ne réussit pas à obtenir une percée climatique avec la Chine ; Xi affirme que le pays n’est pas « influencé par les autres »

L’envoyé de la Maison Blanche pour le climat, John Kerry, est sorti mercredi de ses entretiens de plusieurs jours avec de hauts responsables chinois en l’absence de nouveaux accords sur le changement climatique entre les deux plus grands pollueurs du monde.

L’absence de progrès substantiels a souligné les obstacles pour l’administration Biden pour convaincre l’adversaire étranger d’adopter une approche plus agressive pour réduire les émissions, que la Chine prévoit d’augmenter jusqu’en 2030 alors que la production de charbon monte en flèche avant d’atteindre le zéro net d’ici 2060.

M. Kerry a déclaré que même s’il « va falloir un peu plus de travail pour innover », il considérait toujours son voyage de quatre jours à Pékin comme significatif, les deux parties acceptant de poursuivre des réunions régulières sur la manière de mieux lutter contre le changement climatique.

« Je pense que nous avons fait la chose la plus sage, c’est-à-dire nous assurer que ce que nous présentons aux gens comme un pas en avant est bien un pas en avant, que nous ne nous contentons pas de mettre des mots sur papier », a déclaré M. Kerry. « Nous n’avons pas fini de trouver la voie avec clarté des deux côtés qui nous permettra de réaliser ce que nous devons réaliser. »

Les attentes étaient faibles, y compris de la part de M. Kerry, au début du voyage après près d’un an de pourparlers diplomatiques inactifs provoqués par la présidente de la Chambre de l’époque, Nancy Pelosi, exaspérant Pékin en se rendant l’été dernier à Taïwan au milieu de son différend territorial avec la Chine. La semaine dernière, M. Kerry a refoulé l’espoir des législateurs que sa visite produirait des percées majeures alors que les républicains le pressaient d’expliquer pourquoi l’administration Biden se concentrait sur un pays qui continue d’ignorer les appels américains à réduire les émissions.

L’agence de presse d’État Xinhua a rapporté que lors de la visite de M. Kerry, le président chinois Xi Jinping a tiré à travers l’arc sur le tsar itinérant américain du climat. Dans un discours, M. Xi aurait déclaré que si les « engagements de la Chine sont inébranlables » pour atteindre ses objectifs d’émissions, « le chemin vers les objectifs, ainsi que la manière, le rythme et l’intensité des efforts pour les atteindre, devraient et doivent être déterminés par le pays lui-même, plutôt qu’influencés par d’autres ».

M. Kerry a nié aux journalistes que ces remarques étaient une réprimande au lobbying climatique américain.

« Je pense que nous sommes tous d’accord que personne ne devrait être dicté, et nous ne le faisons pas. C’est pourquoi nous avons eu trois jours de discussions intensives », a-t-il déclaré. « Il n’y avait pas de dictée ici. Il y a eu un échange d’idées clair. S’il y a quelque chose qui dicte, c’est la science.

Les républicains ont rapidement réprimandé M. Kerry pour avoir courtisé la Chine au milieu de tensions accrues sur ce que les législateurs du GOP considèrent comme des problèmes plus urgents comme les droits de l’homme, Taïwan et la concurrence économique.

« Les tentatives continues de l’administration Biden pour apaiser la Chine communiste sont pathétiques », a déclaré la présidente de la Conférence républicaine de la Chambre, Elise Stefanik de New York, dans un communiqué au Washington Times. « Tandis que le [Chinese Communist Party] mène des attaques de cyberespionnage contre des agences exécutives américaines, exploite une installation de collecte de renseignements dans notre arrière-cour et achète des terres agricoles américaines à côté d’installations militaires sensibles, Joe Biden continue de flatter le PCC en envoyant John Kerry à Pékin, ignorant leurs agressions, pour s’engager dans des discussions futiles sur le changement climatique avec le plus grand pollueur du monde.

La visite de M. Kerry fait suite aux récents voyages en Chine du secrétaire d’État Antony Blinken et de la secrétaire au Trésor Janet Yellen.

Au cours de sa visite, M. Kerry a plaidé auprès de son homologue chinois Xie Zhenhua, du vice-président Han Zheng et d’autres hauts responsables pour que la Chine dissocie la lutte contre le climat des autres tensions politiques qu’elle entretient avec les États-Unis.

Les Chinois ont dit que ce ne serait pas possible.

Un conseiller aux affaires étrangères de M. Xi, Wang Yi, a déclaré à M. Kerry lors des pourparlers que le climat « ne peut être séparé de l’environnement général » des relations tendues de la Chine avec les États-Unis, selon une lecture chinoise de la réunion.

M. Kerry a plaidé pour que la Chine change de ton.

« Taïwan, encore une fois, est une piste différente. Ce n’est pas mon rôle de commenter cette partie, et je ne veux pas ajouter à ce qui est déjà un défi très compliqué », a-t-il déclaré. « Nous espérons tous que rien ne nous empêchera de faire face à la crise climatique, car cela n’attend pas ces choses. »