John Kerry dit à AP qu’il soutient le chef du pétrole des EAU supervisant la COP28

ABU DHABI, Émirats arabes unis (AP) – L’envoyé américain pour le climat John Kerry soutient la décision des Émirats arabes unis de nommer le PDG d’une compagnie pétrolière publique pour présider les prochaines négociations de l’ONU sur le climat à Dubaï, citant son travail sur les énergies renouvelables projets.

Dans une interview accordée dimanche à l’Associated Press, l’ancien secrétaire d’État américain a reconnu que les Émirats et d’autres pays qui dépendent des combustibles fossiles pour financer leurs caisses publiques doivent trouver “un certain équilibre”.

Cependant, il a rejeté l’idée que la nomination du sultan al-Jaber devrait être automatiquement disqualifiée parce qu’il dirigeait la compagnie pétrolière nationale d’Abu Dhabi.

“Je pense que le Dr Sultan al-Jaber est un choix formidable car il est à la tête de l’entreprise. Cette entreprise sait qu’elle doit faire la transition », a déclaré Kerry après avoir assisté à une conférence sur l’énergie dans la capitale émiratie. “Il sait – et la direction des Émirats arabes unis s’est engagée à faire la transition.”

Pourtant, Abu Dhabi prévoit d’augmenter sa production de pétrole brut de 4 millions de barils par jour à 5 millions alors même que les Émirats arabes unis promettent d’être neutres en carbone d’ici 2050 – un objectif qui reste difficile à évaluer et que les Émirats n’ont toujours pas pleinement expliqué comment il atteindra.

Kerry a souligné un discours qu’al-Jaber a prononcé samedi à Abou Dhabi, dans lequel il a appelé la prochaine COP – ou Conférence des Parties – à passer “des objectifs à la réalisation des objectifs à travers l’atténuation, l’adaptation, le financement et les pertes et dommages”. Al-Jaber a également averti que le monde “doit être honnête avec nous-mêmes sur les progrès que nous avons réellement réalisés et sur la quantité de progrès et de rapidité dont nous avons vraiment besoin pour aller”.

« Il a été absolument clair que nous n’allons pas assez vite. Nous devons réduire les émissions. Nous devons commencer à accélérer cette transition de manière significative », a déclaré Kerry. “J’ai donc une grande confiance dans le fait que les bonnes questions vont être sur la table, qu’ils vont y répondre et amener les pays à reconnaître leur responsabilité.”

Chaque année, le pays qui accueille les négociations de l’ONU nomme une personne pour présider les pourparlers. Les hôtes choisissent généralement un diplomate chevronné car les pourparlers peuvent être incroyablement difficiles à diriger entre les nations concurrentes et leurs intérêts. La position du candidat en tant que « président de la COP » est confirmée par les délégués au début des pourparlers, généralement sans objections.

Al-Jaber est un confident de confiance du dirigeant des Émirats arabes unis, le cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Il a également dirigé un projet autrefois ambitieux visant à ériger une ville “neutre en carbone” de 22 milliards de dollars à la périphérie d’Abu Dhabi – un effort plus tard réduit après la crise financière mondiale qui a durement frappé les Émirats à partir de 2008. Aujourd’hui, il est également le président de Masdar, une entreprise d’énergie propre issue du projet.

Cependant, le scepticisme demeure parmi les militants à propos d’al-Jaber. Un appel de pays, dont l’Inde et les États-Unis, à une réduction progressive du pétrole et du gaz naturel n’a jamais fait l’objet d’un débat public lors de la COP27 dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh en novembre.

Les militants craignent que la COP se tenant dans un pays du Moyen-Orient dépendant des ventes de combustibles fossiles pour la deuxième année consécutive puisse voir quelque chose de similaire se produire aux Émirats.

Interrogé sur cette peur, Kerry a déclaré: “Je ne pense pas que les Émirats arabes unis aient été impliqués dans le changement de cela.”

“Il va y avoir un niveau d’examen minutieux – et je pense que ça va être très constructif”, a déclaré l’ancien sénateur américain et candidat à la présidentielle de 2004. “Cela va aider les gens, vous savez, à rester en ligne ici.”

“Je pense que c’est un moment, un nouveau moment de responsabilité”, a-t-il ajouté.

Pourtant, les Émirats et les États-Unis entretiennent des relations militaires étroites, quelle que soit la fédération qui prend des décisions politiques détestées par Washington.

Le port Jebel Ali de Dubaï est le port d’escale le plus utilisé par la marine américaine en dehors des États-Unis. Quelque 3 500 soldats américains sont déployés dans le pays, notamment à la base aérienne d’Al Dhafra à Abu Dhabi et dans un avant-poste de la marine à Fujairah. Les Émirats arabes unis ont environ 29 milliards de dollars de ventes de défense en attente avec les Américains, y compris l’achat de leur système de défense aérienne le plus avancé connu sous l’acronyme THAAD.

Pour les Européens en particulier, la guerre de la Russie contre l’Ukraine a conduit à une prise en compte de la dépendance du continent au gaz naturel de Moscou pour chauffer leurs maisons en hiver. Bien qu’aidés par un hiver exceptionnellement chaud, les Européens essaient de s’approvisionner en gaz ailleurs tout en recherchant des énergies renouvelables pour combler les lacunes qu’ils peuvent.

“Aucun pays n’est avantagé par le fait qu’un pétrodictateur puisse contrôler son avenir, ses prix et son économie avec un comportement imprudent”, a déclaré Kerry, faisant référence au dirigeant russe Vladimir Poutine.

“Dans la mesure où quelque chose en sortira qui changera les choses pour le mieux, c’est l’engagement profond de l’Europe envers d’importantes réductions d’émissions et un changement complet dans la nature de leur approvisionnement énergétique”, a déclaré Kerry.

___

Suivez Jon Gambrell sur Twitter à www.twitter.com/jongambrellAP.

Jon Gambrell, Associated Press