John Kerry dit à AP qu’il soutient le chef du pétrole des EAU supervisant la COP28

Dans une interview accordée dimanche à l’Associated Press, l’ancien secrétaire d’État américain a reconnu que les Émirats et d’autres pays qui dépendent des combustibles fossiles pour financer leurs caisses publiques doivent trouver “un certain équilibre”.

Kerry a souligné un discours qu’al-Jaber a prononcé samedi à Abou Dhabi, dans lequel il a appelé la prochaine COP – ou Conférence des Parties – à passer “des objectifs à la réalisation des objectifs à travers l’atténuation, l’adaptation, le financement et les pertes et dommages”. Al-Jaber a également averti que le monde “doit être honnête avec nous-mêmes sur les progrès que nous avons réellement réalisés et sur la quantité de progrès et de rapidité dont nous avons vraiment besoin pour aller”.