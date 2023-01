John Kerry alimente la polémique de Davos avec le discours «ET»

L’envoyé américain pour le climat a haussé les sourcils avec des remarques sur un “groupe restreint” de dirigeants “touchés”

L’envoyé américain pour le climat, John Kerry, s’est largement moqué de son discours au Forum économique mondial, dans lequel il a cherché à dépeindre les personnes rassemblées là-bas comme de sages sauveurs du monde.

“Quand vous commencez à y penser, c’est assez extraordinaire que nous – un groupe restreint d’êtres humains, à cause de tout ce qui nous a touchés à un moment donné de notre vie – puissions nous asseoir dans une pièce et nous réunir et parler réellement de sauver le planète,” Kerry a déclaré mardi à un panel du WEF.

“Je veux dire, c’est tellement extraterrestre de penser à ‘sauver la planète’. Si vous dites cela à la plupart des gens, la plupart des gens pensent que vous n’êtes qu’un libéral gauchiste fou, étreignant les arbres, vous savez, un bienfaiteur, ou quoi que ce soit, et il n’y a pas de relation. Mais vraiment, c’est là où nous en sommes », il ajouta.

Plus tard dans le discours, Kerry a déploré que “êtres humains adultes prétendument sages” ignoré la science, les mathématiques et la physique du changement climatique, et a déclaré qu’il était certain que le monde “passer à une économie bas carbone, sans carbone” car “nous devons.”

L’envoyé des États-Unis pour le climat, John Kerry, a déclaré au Forum économique mondial que le “groupe restreint d’êtres humains” à Davos parle de “sauver la planète”, même si cela semble “fou, écorché, gauchiste, bienfaiteur libéral”. pic.twitter.com/mfWDwDxQGA – Andrew Lawton (@AndrewLawton) 17 janvier 2023

Kerry a perdu l’élection présidentielle américaine de 2004, mais est devenu secrétaire d’État pendant le deuxième mandat présidentiel de Barack Obama, succédant à Hillary Clinton. Il est retourné à Washington en 2021 en tant que président Joe Biden « tsar du changement climatique ».

Alors que certains critiques sur les réseaux sociaux ont souligné que Kerry prêche les plafonds de carbone tout en faisant le tour du monde en jet privé, d’autres se sont concentrés sur son “extra-terrestre” remarques sur quelques privilégiés.

“Qui allez-vous sacrifier pour sauver la planète?” tweeté le psychologue Dr Jordan Peterson, “et pensez-vous et comment allez-vous vous assurer qu’ils ont leur mot à dire en la matière?”

“J’ai toujours su que c’étaient des extraterrestres” plaisanté Le co-animateur de Timcast, Luke Rudkowski. D’autres, comme l’animateur de radio conservateur Vince Coglianese, par rapport l’événement de Davos à un sommet de super-vilains de dessins animés.

“Le WEF devient de plus en plus un gouvernement mondial non élu que les gens n’ont jamais demandé et ne veulent pas”, milliardaire Elon Musk commenté sur le rassemblement.

Le sommet du WEF 2023 réunirait 2 700 participants, dont plus de 600 PDG mondiaux, 116 milliardaires et plus de 50 dirigeants mondiaux.

Le discours de Kerry sur un “touché” peu de leaders spéciaux n’était pas la seule controverse lors du rassemblement de cette année dans les Alpes suisses. Quelqu’un au WEF a également décidé que c’était une bonne idée que l’ancien employé de CNN, Brian Stelter, anime un panel sur “Danger clair et présent de désinformation”, à laquelle la vice-présidente de la Commission européenne Vera Jourova affirmé les États-Unis vont “bientôt” avoir des lois contre “discours de haine” tout comme l’UE.